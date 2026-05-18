circle x black
Cerca nel sito
 

E' morta l'attrice tedesca Luna Jordan, aveva 24 anni

La notizia della scomparsa, confermata dalla sua agenzia Players di Berlino e dalla famiglia, non include dettagli sulle cause della morte

Luna Jordan - (Ipa)
Luna Jordan - (Ipa)
18 maggio 2026 | 18.56
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Luna Jordan, giovane attrice tedesca conosciuta per i suoi ruoli nelle serie televisive "Repubblica selvaggia" e "Il cane che dorme", è morta improvvisamente a soli 24 anni. La notizia della scomparsa, confermata dalla sua agenzia Players di Berlino e dalla famiglia, non include dettagli sulle cause della morte. Jordan era attesa in un ruolo di grande rilievo nella prossima produzione internazionale "Hamburg Days", in cui avrebbe interpretato la fotografa e artista Astrid Kirchherr, figura iconica legata ai primi anni dei Beatles a St. Pauli ad Amburgo.

CTA

Nel 2022 l’attrice aveva ricevuto l’Austrian Film Prize come migliore attrice non protagonista per il film "Fuchs im Bau". In quell’occasione, il suo discorso di ringraziamento aveva affrontato senza filtri il tema della violenza sessualizzata nell’industria cinematografica e teatrale, attirando grande attenzione mediatica. Oltre al cinema e alla televisione, Jordan si era raccontata anche nel documentario "Kinderschauspieler - Der Preis des Erfolgs", parlando delle difficoltà di crescere come giovane attrice e del peso emotivo dei primi ruoli, spesso impegnativi da affrontare e da cui era difficile distanziarsi. La sua ultima apparizione è di quest'anno nel crime "Polizeiruf". Nel 2025 ha recitato in "Euphorie", remake tedesco di "Euphoria".

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
luna jordan morta luna jordan luna jordan attrice tedesca morta attrice luna jordan
Vedi anche
Cannes 2026, giorno 7: scambi di corpi e abusi al centro dei film protagonisti di oggi
News to go
Sciopero generale oggi 18 maggio
Auto sulla folla a Modena, feriti e investitore: il punto del sindaco Mezzetti - Video
Cannes 2026: Driver, Bardem e Stewart. La Croisette si riempie di stelle - Video
Servizio di controllo su rischio diffusione Epatite A, sequestrate oltre 16 tonnellate di alimenti - Video
News to go
Monopattini elettrici, da sabato targa obbligatoria
Rai, Giachetti: "Grande risultato su numero legale in Vigilanza, sospendo iniziative non violente" - Video
Roma, Gualtieri avvia i lavori del termovalorizzatore: "Giornata storica" - Video
News to go
Missioni internazionali, via libera del Cdm alla proroga
Cannes 2026, giorno 4: l’arrivo di Travolta e Lennon rivive con l’Ia - Le videonews
Si chiude il congresso europeo sull'obesità, al centro ancora i nuovi farmaci: le videonews dalla nostra inviata
News to go
Biglietto unico per i treni in Europa, la proposta dell'Ue per semplificare i viaggi


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza