Ed Westwick è diventato papà per la prima volta. Con un post pubblicato sui social, l'attore di Gossip Girl e la moglie Amy Jackson hanno annunciato la nascita del loro primo figlio: "Benvenuto al mondo, Oscar Alexander Westwick".

L'annuncio

Tra le foto postate sui social, l'ex star di Gossip Girl, che nella serie interpretava Chuck Bass, abbraccia la moglie Jackson mentre lei tiene in braccio il piccolo Oscar Alexander, avvolto in una copertina che porta il suo nome.

L'attore ha postato il carosello delle foto nelle storie di Instagram, e ha scritto: "Le parole non possono esprimere la meraviglia". La famiglia si è decisamente allargata: Amy Jackson, infatti, è già mamma di Andreas, nato nel 2019 dalla relazione con George Panayiotou.

Ed Westwick e Amy Jackson si sono incontrati per la prima volta nel 2021, grazie a un amico in comune. Nel 2022 hanno reso pubblica la loro relazione e nel 2024 sono convolati a nozze. I due si sono sposati in Italia, nel Castello di Rocca Cilento in provincia di Salerno. "Il viaggio è appena iniziato", aveva scritto l'attore 37enne sui social dopo aver sposato Amy.