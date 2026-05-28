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Edoardo Leo, il 7 maggio 2027 porta al Palazzo dello Sport 'Ti racconto una storia'

Edoardo Leo, il 7 maggio 2027 porta al Palazzo dello Sport 'Ti racconto una storia'
28 maggio 2026 | 19.19
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Dopo anni di successi, tournée sold out e teatri pieni in tutta Italia, “Ti racconto una storia” arriva per la prima volta al Palazzo dello Sport di Roma. Il 7 maggio 2027 Edoardo Leo porterà nella grande arena romana lo spettacolo che negli anni è diventato un appuntamento imprescindibile per il pubblico, trasformandosi in un vero e proprio cult del teatro contemporaneo italiano. Prodotto da Stefano Francioni Produzioni e organizzato da Ventidieci, lo show vedrà la partecipazione di Jonis Bascir, da sempre sul palco con Edoardo, con le sue improvvisazioni musicali. I biglietti sono disponibili sul circuito TicketOne ticketone.it. Sarà un evento speciale, pensato come una grande celebrazione condivisa con il pubblico: una festa della parola, delle storie, della comicità e dell’emozione. Un’occasione unica per ripercorrere il meglio di uno spettacolo che, anno dopo anno, ha conquistato spettatori di tutte le età grazie alla capacità di alternare ironia, poesia e riflessione in un dialogo diretto e autentico con la platea.

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"Come si racconta una storia? Come funziona l’umorismo, la risata? A cosa serve ridere? Un viaggio lungo 30 anni fatto di appunti, ritagli, ricordi e racconti. Per capire insieme al pubblico il bisogno umano di raccontare storie e di ascoltarle. Per ragionare insieme su comicità e poesia e sul ruolo degli artisti nelle vite di tutti", dice Edoardo Leo. Il 7 maggio al Palazzo dello Sport di Roma "andrà in scena una festa. Una festa della parola e del racconto. Il meglio di Ti racconto una storia, uno spettacolo ‘unico’ per ringraziare il pubblico che in questi anni ha viaggiato insieme a me e alle mie storie", conclude Edoardo Leo.

 

 

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Teatro Spettacolo Comicità Poesia Roma
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