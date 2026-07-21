Effetto Venezia 2026, dai The Kolors a Ditonellapiaga: musica e arte contro bullismo e divisioni

I giovani come protagonisti, non soltanto come vittime o responsabili delle tensioni sociali, ma come portatori di nuove idee, linguaggi e possibili soluzioni. È il filo conduttore della 41esima edizione di Effetto Venezia, la rassegna internazionale in programma a Livorno dal 29 luglio al 2 agosto 2026.

Diretta anche quest’anno dalla cantautrice Grazia Di Michele, la manifestazione avrà come tema “Futuro Prossimo – Idee e storie delle nuove generazioni” e trasformerà le piazze e i palcoscenici del quartiere Venezia in uno spazio di confronto tra musica, teatro, cinema e impegno civile.

Il programma riunisce artisti di generazioni diverse e affronta temi come bullismo e cyberbullismo, intelligenza artificiale, ambiente, partecipazione politica e disuguaglianze. L’obiettivo è costruire nuove “connessioni” tra giovani e adulti attraverso i linguaggi dello spettacolo.

Dai The Kolors a Tosca, l’apertura nel segno di Lucio Dalla

Il cartellone si apre in Piazza del Luogo Pio con The Kolors Live 2026, uno degli appuntamenti principali della manifestazione.

La prima serata comprende anche un omaggio alla poesia di Lucio Dalla affidato a quattro giovani interpreti della musica italiana, il “Conversa Concerto” di Tosca e la presentazione del volume di Marcello Balestra “Lucio c’è”.

L’impegno civile e la forza della parola saranno invece al centro dell’esibizione di Frankie Hi-Nrg Mc, in scena con voce e batteria. Il programma punta così a mettere in relazione il pop, la canzone d’autore e il rap con i temi sociali che attraversano le nuove generazioni.

Ditonellapiaga e il racconto contro il bullismo

Uno dei momenti centrali è previsto il primo agosto, quando sul palco principale salirà Ditonellapiaga. Il concerto sarà preceduto da un incontro dedicato alla sensibilizzazione contro il bullismo e il cyberbullismo.

Parteciperà Teresa Manes, madre di Andrea Spezzacatena, il ragazzo che nel 2012 si tolse la vita dopo essere stato vittima di cyberbullismo. Con lei ci sarà Samuele Carrino, il giovane attore che ha interpretato Andrea nel film e nel musical “Il ragazzo dai pantaloni rosa”.

Il confronto vuole restituire ai giovani un ruolo attivo nella prevenzione della violenza e nel superamento degli stereotipi. La manifestazione utilizza musica, testimonianze e spettacolo per affrontare un fenomeno che coinvolge scuole, famiglie e piattaforme digitali.

Ginevra Di Marco, Giulia Mei e lo spazio agli emergenti

Il percorso musicale si conclude il 2 agosto con Ginevra Di Marco – Kaleidoscope Live, preceduta da Giulia Mei, tra le voci emergenti del pop d’autore contemporaneo.

Una parte del quartiere sarà inoltre dedicata alla creatività dei ragazzi attraverso il progetto KomBo Lab, pensato per offrire visibilità ad artisti emergenti. Le Fortezze ospiteranno una grande discoteca all’aperto, con diversi dj in consolle, concepita per mettere a disposizione dei giovani uno spazio centrale e raggiungibile a piedi, limitando gli spostamenti in automobile.

Il programma comprende anche un’arena cinematografica, cortometraggi realizzati da under 18 e palchi diffusi nel quartiere.

Un manifesto accessibile e tutti gli eventi gratuiti

Anche l’immagine dell’edizione 2026 è firmata da Valentina Calvani e Fabiana Iacolucci di Iaca Studio. Il manifesto utilizza i simboli della Comunicazione aumentativa alternativa, con l’obiettivo di rendere il messaggio accessibile anche alle persone escluse dalla comunicazione verbale a causa di patologie congenite o acquisite e di eventuali deficit cognitivi.

Effetto Venezia è organizzata dalla Fondazione Lem – Livorno Euro Mediterranea insieme al Comune di Livorno, con il patrocinio della Regione Toscana e il sostegno di Unicoop Firenze. La manifestazione arriva all’edizione 2026 dopo aver ricevuto il riconoscimento “Best of the Best” ai Pa Awards di Scandicci, dedicati agli eventi promossi dalle pubbliche amministrazioni.

Tutte le iniziative sono a ingresso libero e gratuito.