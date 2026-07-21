Dopo il successo dell’edizione 2025, torna Electronic BBQ Festival, l’evento gratuito che unisce musica elettronica, food e sport nel cuore dell’Emilia-Romagna.

Sabato 25 e domenica 26 luglio 2026 il Parco dei Popoli di Castellarano, in provincia di Reggio Emilia, ospiterà la quarta edizione del festival ideato da Benny Benassi insieme a Giorgio Zanni, sindaco di Castellarano e presidente della Provincia di Reggio Emilia.

Electronic BBQ continua a crescere mantenendo intatta la propria identità: un appuntamento gratuito, inclusivo e aperto a tutte le generazioni, nato da un forte legame con il territorio e capace di guardare ai grandi festival internazionali senza perdere la propria dimensione più autentica.

La scorsa edizione ha registrato numeri straordinari, portando al Parco dei Popoli oltre 28.000 presenze e confermando Electronic BBQ come uno degli appuntamenti estivi più originali e partecipati del panorama italiano. Anche nel 2026 la direzione artistica è affidata a Benny Benassi, che ha costruito una line up capace di mettere insieme protagonisti della scena elettronica internazionale, talenti emergenti e progetti in forte crescita.

Nel cast, oltre a Benny Benassi, anche Tiga, Felix Da Housecat, Parisi, Camoufly, Sam Ruffillo, Picchio Rosso, Marabù ed Euro Nettuno, realtà sempre più riconoscibile anche oltre il territorio grazie alla visibilità ottenuta con l’m2o Morning Club.

Ad accogliere il pubblico sarà ancora una volta il Parco dei Popoli, uno dei più grandi parchi urbani dell’Emilia-Romagna: un’oasi verde immersa tra il fiume Secchia, il centro storico e le colline, che rende il festival un’esperienza unica per atmosfera e accessibilità.

Accanto alla musica, il food rappresenta uno degli elementi distintivi di Electronic BBQ. I food truck selezionati tra i migliori d’Italia offriranno proposte gastronomiche di qualità, mentre lo street food emiliano curato dai volontari del territorio porterà in tavola tradizione, convivialità e spirito di comunità.

Grande spazio anche allo sport, con campi e attività dedicate a basket, beach volley e padel. Tra le novità dell’edizione 2026 spicca l’introduzione di un torneo ufficiale di basket, che si aggiunge alle iniziative sportive già presenti e contribuisce a rendere il festival un’esperienza sempre più completa e partecipativa.

Il weekend di Castellarano si aprirà venerdì 24 luglio con “La Notte delle Discoteche”, appuntamento distinto da Electronic BBQ Festival e raccontato attraverso una comunicazione dedicata.

Electronic BBQ si conferma così un progetto capace di unire musica, cultura, sport, food e territorio, trasformando per due giorni Castellarano in un punto d’incontro tra pubblico, artisti, comunità locale e scena elettronica internazionale.