"La tua morte mi ha cambiata". Con queste parole Clizia Incorvaia ha voluto ricordare Eleonora Giorgi, madre di suo marito Paolo Ciavarro, scomparsa lo scorso 3 marzo dopo una lunga battaglia contro un tumore al pancreas.

Un addio che ha lasciato un profondo segno nella sua famiglia, come ha raccontato la stessa Incorvaia: "Cerco di non perdermi più in cose e sentimenti futili, non spreco più il mio tempo. Lo assaporo invece con una nuova consapevolezza circondandomi di sentimenti sani e che fanno sorridere il cuore"

"Così come tu ci hai insegnato. Ti amo", si legge su una storia Instagram. Parole piene di amore che ricordano il forte legame che si era instaurato tra le due. Un legame diventato ancora più forte, in particolare dopo la nascita del piccolo Gabriele, venuto al mondo nel febbraio del 2022: "Mi ha cambiato la prospettiva. È la vita che si rinnova", aveva detto Eleonora Giorgi sul nipotino, sottolineando come diventare nonna le avesse cambiato la vita.

Tra i post invece Clizia ha condiviso un carosello di foto in cui appare felice accanto alla sua famiglia: "Non è stato un anno semplice... Ci lasciamo alle spalle un anno in cui abbiamo raggiunto traguardi importanti ma un anno che ci ha tolto la persona più importante della nostra vita... Ci ha messo a dura prova ma ci ha reso più forti coesi e resilienti... La nostra forza è l'amore", queste le parole che accompagnano le immagini.

Eleonora Giorgi nelle ultime fasi della sua malattia ha più volte ribadito quanto fosse stato fondamentale per lei l’amore della sua famiglia: "Nonostante le difficoltà, loro mi danno la forza di continuare. La presenza di Clizia è un dono prezioso", aveva detto.