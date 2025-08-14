circle x black
Cerca nel sito
 

Clizia Incorvaia ricorda Eleonora Giorgi: "Un anno che ci ha messo a dura prova..."

Lo sfogo dell'influencer sui social

Eleonora Giorgi e Clizia Incorvaia - Fotogramma/IPA
Eleonora Giorgi e Clizia Incorvaia - Fotogramma/IPA
14 agosto 2025 | 15.49
Redazione Adnkronos
LETTURA: 4 minuti

"La tua morte mi ha cambiata". Con queste parole Clizia Incorvaia ha voluto ricordare Eleonora Giorgi, madre di suo marito Paolo Ciavarro, scomparsa lo scorso 3 marzo dopo una lunga battaglia contro un tumore al pancreas.

Un addio che ha lasciato un profondo segno nella sua famiglia, come ha raccontato la stessa Incorvaia: "Cerco di non perdermi più in cose e sentimenti futili, non spreco più il mio tempo. Lo assaporo invece con una nuova consapevolezza circondandomi di sentimenti sani e che fanno sorridere il cuore"

"Così come tu ci hai insegnato. Ti amo", si legge su una storia Instagram. Parole piene di amore che ricordano il forte legame che si era instaurato tra le due. Un legame diventato ancora più forte, in particolare dopo la nascita del piccolo Gabriele, venuto al mondo nel febbraio del 2022: "Mi ha cambiato la prospettiva. È la vita che si rinnova", aveva detto Eleonora Giorgi sul nipotino, sottolineando come diventare nonna le avesse cambiato la vita.

Tra i post invece Clizia ha condiviso un carosello di foto in cui appare felice accanto alla sua famiglia: "Non è stato un anno semplice... Ci lasciamo alle spalle un anno in cui abbiamo raggiunto traguardi importanti ma un anno che ci ha tolto la persona più importante della nostra vita... Ci ha messo a dura prova ma ci ha reso più forti coesi e resilienti... La nostra forza è l'amore", queste le parole che accompagnano le immagini.

Eleonora Giorgi nelle ultime fasi della sua malattia ha più volte ribadito quanto fosse stato fondamentale per lei l’amore della sua famiglia: "Nonostante le difficoltà, loro mi danno la forza di continuare. La presenza di Clizia è un dono prezioso", aveva detto.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
clizia incorvaia eleonora giorgi paolo ciavarro
Vedi anche
Schlein: "Ecco 5 priorità per ridare speranza al Paese" - Video
Schlein: "Salario minimo e prezzo energia, governo intervenga subito" - Video
News to go
Ferragosto fuori casa per 6 italiani su 10
News to go
Incendi, terreni bruciati aumentati del 60%
Appicca incendio in Irpinia, 58enne incastrato da telecamere - Video
News to go
Inflazione, carrello della spesa sempre più caro: +3,2% a luglio
Francia, l'ultimo strillone di Parigi decorato da Macron: il suo racconto al Tg1
Trump 'regala' l'Alaska a Putin: "Venerdì lo vedo in Russia" - Video
Incendio sull'A1, a fuoco ruota cisterna Gpl: le immagini - Video
News to go
Vacanze estate 2025, fuga dall'afa: boom turisti in montagna
News to go
Al-Jazeera: "Uccisi a Gaza 5 nostri reporter"
News to go
Tassa di soggiorno, ricavi in salita nel 2024


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza