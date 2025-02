Eleonora Giorgi ha "l'energia di una leonessa" e ha desiderato una giornata di festa per il terzo compleanno del suo nipotino, nonostante non potesse essere presente per condividerla con il resto della famiglia. A raccontarlo è la nuora dell'attrice, Clizia Incorvaia, in un post su Instagram.

"Oggi abbiamo festeggiato il compleanno di Gabriele. Tre anni di euforia. È stato un giorno speciale per la mia famiglia che si è riunita davanti alla torta con l'amore di sempre, ma quest'anno ogni istante ha avuto un sapore diverso", ha spiegato la moglie di Paolo Ciavarro, secondogenito di Giorgi. "Mia suocera, l'adorata nonna Ele del mio piccolino, non era fisicamente con noi, ma con il cuore sì, c'era eccome. Con l'energia di leonesssa che l'anima, ha desiderato, caldeggiato, suggerito che noi celebrassimo il suo nipotino con tutta la gioia, i sorrisi, la spensieratezza degli amici e i colori che merita un bambino amato", ha continuato Incorvaia.

Solo qualche giorno fa Eleonora Giorgi, parlando con il 'Corriere della Sera', aveva spiegato di essere ricoverata in una clinica romana dove si sta sottoponendo alla terapia del dolore per il tumore al pancreas. La decisione è stata presa dal suo oncologo dopo che l'attrice 71enne si è "ritrovata da sola in casa, di notte a urlare, in preda ai dolori".