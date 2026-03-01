circle x black
Cerca nel sito
 

Elettra Lamborghini caos a Domenica In, entra con le pizzette in mano: "Così fate i buoni"

La cantante era in gara al Festival con il brano 'Voilà'

Elettra Lamborghini, Mara Venier - Domenica In
Elettra Lamborghini, Mara Venier - Domenica In
01 marzo 2026 | 15.53
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Elettra Lamborghini show a Domenica In. La cantante ospite oggi da Mara Venier nello speciale Sanremo ha travolto tutti col suo entusiasmo, fin dal suo ingresso, a dir poco, sopra le righe: borsa a forma di megafono in mano, dalla quale ha estratto un rossetto, e un piatto pieno di dolcini e pizzette da distribuire tra giornalisti e opinionisti. "Così sarete buoni con me", ha scherzato.

"Non ha domito per tutta la settimana, cerchiamo di capirla", ha detto Mara Venier che non riusciva a contenere l'energia della cantante.

Vero e proprio caos quando la cantante, in gara al Festival con il brano 'Voilà', ha cominciato a urlare: "Il telefono, ho il telefono nella schiena", mentre Mara Venier cercava di aiutarla a recuperare lo smartphone dalla tutina aderente: "Ma mi si vede la patong", ha scherzato Lamborghini dopo aver visto il suo corpo riflesso nel gobbo.

Spazio poi, ovviamente, ai festini bilaterali che l'hanno accompagnata per tutta la settimana sanremese: "Non sono riuscita a dormire per tutta la settimana. Sono andata addirittura a Montecarlo una sera e anche lì ho beccato una festa, per poi scoprire che si trattasse dell'addio al nubilato di Charles Leclerc".

Poi la cantante ha mostrato a Mara Venier lo sfondo del suo telefono con Afrojack, suo marito. "È un bono pazzesco Mara, si guardalo pure". Dopo un tiktok improvvisato, il brano cantato tra il pubblico in platea, e un invito a cena con Mara Venier, Elettra Lamborghini ha lasciato lo studio nel caos generale: "Io non ho capito niente", ha chiosato Venier.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
elettra lamborghini sanremo sanremo 2026
Vedi anche
Sanremo, Sal Da Vinci: "Felice per De Martino, Napoli finalmente nel posto che merita" - Video
Brano inedito di Mina chiude la sfilata di Giorgio Armani - Video
News to go
Export agroalimentare da record con 73 miliardi, +5%
Iran, cortei dopo morte di Khamenei: statua abbattuta - Video
Dubai, il super hotel colpito da drone iraniano - Video
Iran, esplosione a Dubai: colonna di fumo da The Palm - Video
Missili iraniani su Dubai: le immagini - Video
Sanremo, Tullio De Piscopo improvvisa un assolo di batteria in Sala Stampa - Video
Sanremo 2026, Levante: il live a sorpresa in sala stampa con 'Sei tu' - Video
Iran lancia missili su Dubai, turisti 'spettatori' in spiaggia - Video
Dolce & Gabbana, Madonna con il fidanzato alla sfilata - Video
Iran, missili contro base Usa in Bahrain - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza