Elisabetta Canalis e Alvise Rigo, è nato un amore? Gli indizi social

La conduttrice televisiva è in vacanza con l'ex rugbista

Elisabetta Canalis e Alvise Rigo - Fotogramma/IPA
21 agosto 2025 | 16.06
Redazione Adnkronos
Elisabetta Canalis potrebbe avere un nuovo amore. Archiviata la storia con il kickboxer Georgian Cimpeanu, la conduttrice televisiva starebbe ora frequentando l'ex rugbista Alvise Rigo.

È troppo presto per parlare di una relazione sentimentale, nessuna conferma ufficiale ma gli indizi social non lasciano spazio ai dubbi. Dalle foto condivise dai rispettivi profili social, Canalis e Rigo si troverebbero insieme negli Stati Uniti per un viaggio on the road in California.

Da Santa Barbara al parco nazionale di Sequoia, passando per Los Angeles. Le immagini condivise sui social mostrano paesaggi identici, scatti al tramonto e persino un tuffo nella stessa piscina immersa nel verde di un hotel esclusivo. Non sono stati pubblicati, tuttavia, scatti che ritraggono i due insieme, ma il tempismo e i luoghi combaciano. Gli indizi sono serviti: è sbocciato un amore o solo un flirt estivo?

Chi è Alvise Rigo

Classe 1992, Alvise Rigo è nato a Venezia e ha un passato da sportivo. Ha esordito in Eccellenza con il Mogliano Rugby e, successivamente, ha giocato con squadre come Valsugana, Lazio Rugby e Petrarca Rugby. Archiviata la carriera da rugbista, ha cominciato a lavorare come modello e personal trainer a Milano. Nel 2021 è stato concorrente di Ballando con le stelle e successivamente ha intrapreso una carriera da attore.

 

