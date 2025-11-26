circle x black
Elodie, fan 'invadente' la riprende da vicino: lei si infuria e lo allontana

È accaduto durante la tappa del tour della cantante a Messina

Elodie - Video su X
Elodie - Video su X
26 novembre 2025 | 15.37
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Momenti di tensione al concerto di Elodie. La cantante, durante la tappa messinesse del tour che sta portando in giro per l’Italia nei palazzetti, si è trovata a gestire una situazione spiacevole.

In un video condiviso su X, mentre l’artista interpretava il brano ‘Black Nirvana’, mostra due uomini intenti a filmare da distanza ravvicinata per riprendere da molto vicino la performance con il loro telefono. Un comportamento che molti utenti sui social hanno definito "poco professionale" e contrario alle regole di sicurezza che garantiscono la sicurezza dell’artista.

Pur senza interrompere la performance, Elodie ha reagito con decisione. Si è avvicinata al telefono e, con un gesto secco, lo ha allontanato, lasciando intendere chiaramente il proprio disappunto considerando quel gesto come un invasione del palco.

