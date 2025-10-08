circle x black
Emis Killa fa una donazione a una bimba malata ma è una truffa: "State attenti"

Il rapper ha raccontato di essere stato vittima di una truffa

Emis Killa - Fotogramma/ipa
08 ottobre 2025 | 11.39
Redazione Adnkronos
Emis Killa è stato vittima di una truffa online. Il rapper di Vimercate ha raccontato di aver fatto una donazione per quella che sembrava una raccolta fondi destinata a una bambina gravemente malata. Solo in un secondo momento ha scoperto che si trattava di una frode: “Non c'è limite al peggio - ha scritto l'artista -. L'altro ieri notte qualcuno mi ha inviato il video di una povera bambina visibilmente molto malata, con annesso profilo per avviare raccolta fondi. Clicco sul link e con il cuore a pezzi invio una donazione per completare l'obiettivo segnato”.

Il rapper decide di approfondire e si mette in contatto con una rappresentate della piattaforma'Go found me' che gli conferma l'amara verità: era una truffa. “L'unica cosa che so è che da qualche parte nel mondo questa povera bimba esiste per davvero, ma le persone che speculano su storie come questa per rubare soldi al prossimo con il cuore buono, si dovrebbero cancellare non solo dai social ma dalla faccia della terra”, ha aggiunto il rapper.

