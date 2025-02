Appuntamento nella notte con la canzone che l'artista avrebbe dovuto presentare in gara al festival della canzone italiana

Stanotte arriva 'Demoni' di Emis Killa. E' lo stesso artista a dare l'annuncio sui social: "Meno parole + musica. 'Demoni' fuori alla 1:00" recita un post del rapper accanto a una foto che lo ritrae nella classica espressione di chi chiede silenzio con il dito indice davanti al volto.

Emis Killa ha deciso di ritirarsi dal festival di Sanremo dopo aver appreso di essere indagato per associazione a delinquere. 'Demoni' è il suo brano che Carlo Conti aveva selezionato per la gara di quest'anno: il rapper ha scelto di farlo arrivare al pubblico prima dell'inizio del festival, fissando l'uscita per stanotte, all'1 di martedì 4 febbraio.