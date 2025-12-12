circle x black
Emma Marrone e il tumore: "In sala operatoria sei tu contro il mondo"

Il difficile racconto di Emma sulla malattia

Emma Marrone - Fotogramma/ipa
Emma Marrone - Fotogramma/ipa
12 dicembre 2025 | 09.39
Redazione Adnkronos
“In sala operatoria sei tu contro il mondo”. Emma Marrone, ospite del podcast ‘Pezzi: dentro la musica’, si è lasciata andare a un racconto intimo sulla propria vita personale e professionale. La cantante ha ripercorso uno dei momenti più difficili della sua esistenza: la scoperta del tumore alle ovaie.

La prima diagnosi arrivò nel 2009, quando aveva appena 24 anni, prima ancora di partecipare ad Amici, il talent che poi l’ha consacrata vincitrice e l’artista che è oggi. Emma ha spiegato di aver affrontato la malattia con coraggio e determinazione: “Nella vita mi permetto poche lacrime, ma sono fatta così. Anche quando ho scoperto la malattia, non so perché succeda, ma probabilmente sono nata così e ho l’esempio di mia madre, molto generale, di ferro”.

Alla domanda se esista una differenza nell’affrontare un percorso così complesso quando si è sconosciuti o quando si ha già successo, la cantante ha detto: “No. Quando ti succedono certe cose sei solo al mondo. Sei tu contro il mondo e la malattia. Che tu sia noto o poco noto, in sala operatoria sei comunque una persona in carne e ossa con un male da sconfiggere”.

Ma una cosa è cambiata: aver ricevuto tanto affetto. “Tanti colleghi e amici mi sono stati vicini, vanto con orgoglio tanti amici nella musica”, ha detto.

in Evidenza