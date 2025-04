Emma Marrone ha aiutato una cagnolina, che si era smarrita, a ritrovare la sua padrona. Attraverso il suo profilo social, la cantante salentina ha lanciato un appello ai follower in cui chiedeva se qualcuno riusciva a riconoscere la cucciola, finita accidentalmente nella sua abitazione.

L'appello di Emma

La cagnolina si è smarrita proprio nel giardino della casa d'infanzia di Emma, ad Aradeo: "Ho bisogno del vostro aiuto, mi sono ritrovata dentro casa questa cagnolina", ha esordito la cantante salentina nel video pubblicato sulle Instagram stories in cui accarezza e mostra bene la cagnolina color nocciola. "Mi auguro che non sia stata abbandonata e se qualcuno riconosce questa meraviglia e sa dove abito, per favore venga a riprendersela", ha concluso.

Un appello social che ha avuto un lieto fine. Dopo appena due ore dalla pubblicazione, la cantante ha postato un altro video in cui, con grande gioia, ha detto che la cagnolina era tornata a casa dalla sua famiglia: "Tutto è bene quel che finisce bene. Lola, si chiama così, ha ritrovato la sua famiglia, l'abbiamo appena riconsegnata", ha spiegato. "Un po' mi è dispiaciuto - aggiunge la 40enne - mi ero affezionata. Ma Lola è tornata a casa, sono felice".