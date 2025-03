Emma Muscat diventerà mamma. La cantante maltese, ex allieva di 'Amici', ha dato l'annuncio ai suoi follower con un post sui social. Nelle foto condivise online Muscat lascia la pancia scoperta per mostrare il corpo cambiato dalla gravidanza già a metà strada. Insieme a lei, in due dei tre scatti, il compagno Kurt Galea, conosciuto in un beach club a Malta.

"'Sento la vita nei tuoi battiti'. Ed è un battito che ci ha cambiato la vita, riempiendo i nostri cuori di gioia e gratitudine", ha scritto la cantante, parlando anche a nome del compagno. I due non sanno ancora se il futuro primogenito sarà maschio o femmina ma hanno annunciato che il loro "piccolo miracolo arriva ad agosto".

Nata nel 1999 a Malta, Emma Muscat è legata a Kurt Galea dal 2019. Ospite a Verissimo nel 2022, aveva raccontato di aver incontrato Kurt in un momento difficile della sua vita: "È stato la luce in un periodo buio. Ero stata lasciata due volte, avevo il cuore a pezzi, è arrivato in un momento in cui stavo davvero male. Lui è stato un dono di Dio, oggi non potrei essere più felice".