Il Teatro Tordinona è pronto ad accogliere "Enea", spettacolo di Gemma Costa che dal 31 gennaio al 5 febbraio animerà il palcoscenico del teatro in via degli Acquasparta, 16, a Roma. Lo spettacolo, scritto da Gemma Costa e diretto da Gemma Costa, Flaminia Gai e Miranda Angeli, vedrà la partecipazione di Michele Breda, Alessandro Pazzaglia, Gemma Costa e Margherita Palombi, con i costumi di Giovanni Schiera.

"Enea" racconta un viaggio fantastico in un linguaggio che percorre una via sperimentale e tocca diverse tematiche: l’emarginazione, l’essere e/o sentirsi stranieri e la ricerca della propria identità. Il protagonista, “vile e inetto” come lui stesso si definisce, sta al mondo senza farsi troppe domande, con la convinzione che il suo stile di vita sia l’unico possibile in un sistema sociale già inquadrato. Gli altri personaggi invece non rientrano in nessuna categoria, sono spiazzanti, comici e a tratti folli. Sono cittadini senza stato, loro non si percepiscono nel mondo e la società, di fatto, non li distingue come identità precise.

È presente anche una critica all'informazione trasmessa dai media: parziale, sfuggente, a volte contraddittoria, o peggio distorta, che crea confusione e appiattisce le mente. Al contrario la fantasia è uno dei valori che il testo ripercorre e riscopre, insieme al sogno, al coraggio, all’amore nelle sue varie sfaccettature, compreso quello che l’umano dovrebbe avere nei confronti della terra che abita e della natura tutta: il dio Blu, la religione del Bluismo, la ricerca del Fiume sono invenzioni narrative in chiave surreale per alludere proprio a questo.

Dopo il debutto in forma di studio all’interno del Festival InDivenire 2024 allo Spazio Diamante e dopo la residenza allo Spin Time, Enea finalmente debutterà come spettacolo completo.