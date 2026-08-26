circle x black
Cerca nel sito
 

Eros Ramazzotti stop al tour, operato alle corde vocali: "Dovremo aspettare il 2027"

Il cantante ha rimandato il tour in Usa, Canada e America Latina

Eros Ramazzotti - fotogramma/ipa
Eros Ramazzotti - fotogramma/ipa
26 agosto 2026 | 11.26
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Eros Ramazzotti si è sottoposto a un intervento alle corde vocali. "È andato bene", ha rassicurato il cantante in una Instagram stories in cui ha ringraziato tutti per "i messaggi di affetto e vicinanza" ricevuti.

Ramazzotti ha però dovuto rinviare le date del tour a causa dei tempi di recupero: "Il mio medico mi ha imposto un programma di riabilitazione che non mi permetterà di essere pronto per le prove e la partenza per le date in Usa, Canada e America Latina, per le quali purtroppo dovremo aspettare il 2027", ha spiegato. "Ci incontreremo più forti e uniti di prima", ha concluso il cantante.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
eros ramazzotti eros ramazzotti come sta eros ramazzotti operazione ramazzotti operato corde vocali
Vedi anche
Ranucci: "Se potessi andare a cena con Riina lo farei" - Video
Ranucci: "Hanno già provato a mandarmi via, ho la coscienza a posto" - Video
Ranucci: "Andare in una testata Rai? Per me sarebbe un tornare indietro"
Tornado in Francia: il video della furia del vento a 100 km/h su una casa
Trump torna su autismo e vaccini, la proposta: "Cinque piccole dosi invece di una massiccia"
Mercati: ritornano gli acquisti, Brent sotto i 90 e in calo EssilorLuxottica - Video
Spagna, il raduno dei calvi con barba è da Guinness dei primati - Video
Si arrampica sulla scogliera e resta bloccato, l'intervento dei soccorsi a Bacoli - Video
Olbia, la visita a sorpresa di Fedez e Giulia Honegger al canile comunale - Video
Il premier britannico Burnham suona gli Smiths durante la visita in Ucraina - Video
Venezia, ecco l'isola privata da 5,5 milioni in vendita nella laguna - Video
Tornado devasta un paese nel sud della Francia, danneggiate centinaia di case - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza