Eros Ramazzotti, è giallo sul duetto top secret nel nuovo album

Nella tracklist non è stata svelata la voce di chi lo accompagnerà sulle note de 'L'Aurora'. Tra le papabili Nathy Peluso, Alessia Cara e Ariana Grande

Eros Ramazzotti - Fotogramma /Ipa
Eros Ramazzotti - Fotogramma /Ipa
28 ottobre 2025 | 15.23
Redazione Adnkronos
E' giallo sull'unico duetto del nuovo album di Eros Ramazzotti 'Una storia importante - Una historia importante' che non è stato svelato dal cantautore nell'annuncio delle due tracklist: una per la versione italiana e l'altra per quella spagnola. Accanto al brano 'L'Aurora' ('La Aurora' nella versione spagnola) appare un featuring coperto da asterischi.

E subito in rete si sono scatenate ipotesi e speranze dei fan: qualcuno aveva ipotizzato che si trattasse di Laura Pausini ma - a quanto apprende l'Adnkronos - si tratterà di una star internazionale di origine italiane.

Tra le papabili, Nathy Peluso (che segue Eros sui social ed ha la stessa casa discografica), Alessia Cara e Ariana Grande. Si vocifera anche che il featuring misterioso verrà svelato con un live a sorpresa alla vigilia dell'uscita dell'album, prevista per il 21 novembre.

