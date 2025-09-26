Esce oggi 'Aeroplano', il nuovo singolo di Leonardo Angelucci

"Al pianoforte piango spesso/Per la felicità che sento/Ma poi mi vedo così perso/E dormo sopra il pavimento". Un saliscendi di sentimenti, positivi e negativi, dal pessimismo cosmico alla felicità più estrema: è il fil rouge di 'Aeroplano', il nuovo singolo di Leonardo Angelucci in uscita oggi, 26 settembre su etichetta Free Club Factory. Un pezzo che tradisce fin da subito l'anima indie rock dell'artista, classe '91, nato a Roma e cresciuto tra Roma e la Sabina con una passione per la musica che lo accompagna fin dai primi respiri. "Aeroplano è il brano di apertura del mio secondo album, 'il più difficile', per citare Caparezza -spiega all'Adnkronos Angelucci- Che io ho dedicato già dal titolo ('Plurale come due', ndr) alla doppia release più importante della mia vita finora, i miei figli Damiano e Ilenia".

Una canzone "rock, diretta, viscerale e senza fronzoli, che racconta un periodo di forti discese e lente risalite nel roller coaster dell’amore. D’altronde noi siamo la sommatoria dei nostri sbagli e delle scelte più audaci", scandisce l'artista. Protagonisti del videoclip di 'Aeroplano' sono i due bimbi di Leonardo, Damiano e Ilenia, immersi nel sole di un tramonto romano sullo sfondo del Parco degli Acquedotti di Roma.

"Dopo essermi ripreso da questo ennesimo capovolgimento della mia esistenza sono riuscito a chiudere e pubblicare questo lavoro, nato tra il 2021 e il 2022, proiettando l’estensione dei miei sogni di una vita negli occhi pieni di meraviglia dei miei figli, che come nel videoclip si incantano alzando lo sguardo al cielo e ammirando la magia di un aeroplano in volo", racconta Leonardo. Il brano anticipa l'uscita del secondo album di Angelucci, 'Plurale come due', prodotto insieme a Giorgio Maria Condemi, in uscita il prossimo 24 ottobre per Free Club Factory e che l'artista presenterà al Wishlist Club di Roma il 7 novembre.