Esce 'Om Sai Ram', la nuova canzone di Sonja Venturi che è un inno alla pace che unisce

Non solo un brano musicale ma un benvenuto al nostro prossimo. Arriva come un mantra 'Om Sai Ram', il nuovo brano musicale di Sonja Venturi, già disponibile su tutte le piattaforme digitali per download e streaming. Una canzone che è un 'mantra' e che cresce e infonde serenità a chiunque lo ascolti grazie all’energia e al messaggio di pace che porta con sé. Nel contesto globale attuale dove violenza, guerre e conflitti sono all’ordine del giorno, questo brano diviene naturalmente un inno alla pace che unisce, un tributo d’amore e speranza di costruire di un futuro migliore. L'introduzione del testo cita una scrittura sacra della religione Sikh, lo Sri Guru Granth Sahib, risuonando dall’anima del mondo per accarezzare altre anime. Non è un caso che il video ufficiale (disponibile sul canale YouTube @sonjaventuri108) sia stato girato a Moena, fra le splendide Dolomiti, patrimonio mondiale Unesco.

In questo contesto di natura incontaminata, Om Sai Ram vuole dare il benvenuto alla speranza e al pianeta che accoglie la vita e che deve essere rispettato e tutelato, come le persone che lo abitano. Sonja Venturi, interprete e motore di questo progetto musicale, è anche avvocato e life coach, cantante di musica devozionale, musicista e autrice nota in ambito internazionale nel settore della musica spirituale (mantra/kirtan e canti devozionali) grazie alla voce che il suo maestro spirituale e filantropo Sri Sathya Sai Baba le "ha donato in circostanze miracolose" (come descritto nel libro autobiografico 'Io credo' – 'I Believe', disponibile su Amazon).