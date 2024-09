Esibizione del mezzosoprano Alessandra Ragusa alla Festa di San Pio da Pietrelcina

L’arte torna a fondersi con la spiritualità al Santuario di San Salvatore in Lauro di Roma. Nel corso delle celebrazioni per la Festa di San Pio da Pietrelcina, il mezzosoprano Alessandra Ragusa si è esibita all’interno del Santuario con due brani emozionanti e toccanti: Figlio mio e il Magnificat di Monsignor Frisina. L’esibizione è stata possibile grazie alla maestria e all’organizzazione di Black Service di Egidio Virgili, che negli anni ha collaborato con importantissimi nomi del panorama musicale come Lucio Dalla, Antonello Venditti, Gianluca Grignani, Enrico Ruggeri e molti altri. Una grandissima emozione per tutti i presenti come confermato da Pietro Bongiovanni, parroco di San Salvatore in Lauro e coordinatore dei gruppi di Padre Pio della regione Lazio, che ha dichiarato: "Anche quest’anno stiamo vivendo giorni di grande festa e spiritualità, omaggiando la figura del Santo Pio da Pietrelcina".

Il programma proseguirà venerdì 20 il con l’esposizione della reliquia del sangue di San Pio e alle ore 18 si terrà la Messa Solenne presieduta da Monsignor Petar Rajic (Nunzio apostolico in Italia e nella Repubblica di San Marino) e il giorno seguente, sabato 21, Monsignor Francesco Pesce (Parroco di Santa Maria ai Monti e prefetto del centro storico di Roma) presiederà la Messa Solenne.

Alla vigilia della Festa del Santo, domenica 22 settembre si terrà la Veglia del Transito di Padre Pio con la Messa Solenne officiata dal Cardinale Angelo Comastri, prima della veglia dei giovani. La Festa liturgica di Padre Pio si terrà lunedì 23 settembre con le Messe che si terranno alle ore 9, 10, 11 e 12. Alle ore 16 spazio alla tavola rotonda “La pace è possibile? La crisi del Medioriente”. La giornata si concluderà alle ore 18 con la Messa Solenne in Piazza San Salvatore in Lauro, presieduta dal Cardinale Pierbattista Pizzaballa (Patriarca latino di Gerusalemme). Il calendario si concluderà domenica 6 ottobre alle ore 18 con la Messa Solenne di ringraziamento, presieduta dal Cardinale Luis Antonio Tagle (Pro-prefetto del Dicastero per l’Evangelizzazione).