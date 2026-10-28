Everything But The Girl, il nuovo album 'Blue Reservoir' esce il 19 febbraio

Gli Everything But The Girl, il duo britannico di grande successo formato nel 1982 dalla cantante, autrice e musicista Tracey Thorn e dal cantante, autore e musicista Ben Watt, annunciano il loro atteso nuovo album, 'Blue Reservoir', in uscita il 19 febbraio 2027 per Buzzin’ Fly / Virgin Music Group. Il primo singolo, 'Young and Dumb', accompagnato dal video ufficiale (ideato da Tracey Thorn con Ben Watt e diretto da Edward Bishop), è disponibile da ora. 'Blue Reservoir' è l’undicesimo e più recente album in studio degli Everything But The Girl. L'album è stato ispirato dal loro ritorno inaspettato alle esibizioni dal vivo nel 2025: una lunga serie di concerti tutti esauriti nella sala del Moth Club di Hackney, con migliaia di persone in lista d’attesa ogni sera. 'Blue Reservoir' vede il duo accantonare l’elettronica dai contorni netti e luminosi del loro acclamato album del ritorno del 2023, Fuse (5 stelle su The Guardian), per riscoprire alcune delle influenze e delle idee che sono alle radici della loro musica. "C’era un’intensità e una semplicità nei concerti al Moth che ci hanno riportato a quando avevamo iniziato - racconta Thorn -. Un approccio diretto, fondato su chitarra e voce, con qualche colore in più. Era da molto tempo che non ci muovevamo in quel territorio, e tutto ci è sembrato fresco e autentico".

Rinvigorito da questa esperienza, nel gennaio 2026 Watt ha acquistato una chitarra spagnola con corde di nylon, da usare per scrivere e suonare. "È il suono di tanta musica con cui sono entrato in contatto durante la crescita, eppure non avevo mai posseduto una chitarra del genere. È diventata una sorta di trampolino emotivo per me. Ho ritrovato una voce che pensavo di aver perso". La musica ha preso forma in un’esplosione creativa nelle prime settimane del 2026. Se i risultati, nove brani scritti alla chitarra e uno al pianoforte, attingono al caratteristico lirismo di Watt, influenzato dalla musica latina, all’improvvisazione folk-blues britannica e alla narrazione incentrata sulla canzone, i testi (sei scritti da Thorn, tre da Watt e uno a quattro mani) guardano avanti e indietro nel tempo. Sono in parte colloquiali, in parte allusivi, e si sviluppano attraverso la voce ricca e originale, dalle sfumature autunnali, di Thorn, il morbido contrappunto vocale di Watt e le armonie essenziali e spontanee dei due. L’album, composto da dieci brani originali, è stato registrato in gran parte dal vivo ai RAKStudios di Londra nell’arco di dieci giorni, nel luglio 2026. Alle chitarre di Watt, sia quella ritmica con corde di nylon sia quella elettrica solista, si aggiungono i contributi dei collaboratori di lunga data Rex Horan al contrabbasso ed Evan Jenkins alla batteria.

Alle percussioni c’è Fabio de Oliveira, noto come Babo Moreno, figlio del leggendario percussionista brasiliano Bosco de Oliveira, figura centrale nel disco d’esordio di Thorn eWatt, l’influente Eden del 1984. Anche il figlio della coppia, Blake Watt (Family Stereo / Bella Union), che ha fatto parte della formazione dei concerti al Moth Club, compare come ospite in due brani. Le sovra incisioni aggiuntive, armonium, celesta e atmosfere create con loop su nastro, sono state registrate da Watt nello studio domestico del duo, nel nord di Londra. 'Blue Reservoir' è stato scritto, arrangiato e prodotto dagli Everything But The Girl. La registrazione e il mixaggio sono stati curati da Bruno Ellingham, tecnico del suono che lavora agli album di Thorn e Watt, sia da solisti sia come duo, da oltre quindici anni. Il mastering è stato affidato a Miles Showell agli Abbey Road Studios. La grafica di copertina è firmata da John Gilsenan di IWANT Design. Sul fronte dei concerti, nelle prossime settimane i due proseguiranno la loro serie di esibizioni intime e tutte esaurite al Moth Club, trenta serate con il tutto esaurito dall’aprile 2025, con altri tre appuntamenti al Moth e due alla Union Chapel. Nel 2027 aggiungeranno per la prima volta anche concerti in altre città del Regno Unito. Per lasciare maggiore libertà nella scelta della scaletta, gli spettacoli saranno presentati non sotto il nome Everything But The Girl, ma come Ben Watt e Tracey Thorn. Il repertorio comprende brani degli anni trascorsi insieme nel duo e delle rispettive carriere soliste, oltre a cover e sorprese fuori programma.