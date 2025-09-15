circle x black
Expo Osaka: Olivieri (Teatro alla Scala), "Fondazione Bracco ha regalato momento speciale a nostri allievi"

15 settembre 2025 | 13.40
Redazione Adnkronos
"Abbiamo provato le coreografie che abbiamo portato sul palco dell'Expo di Osaka, al rientro dalle vacanze e l'esibizione è stata un successo. Un grazie speciale alla Fondazione Bracco che ha reso possibile l'esibizione. I nostri allievi non dimenticheranno mai questa esperienza" ha detto Frédéric Olivieri, Direttore del Corpo di Ballo del Teatro alla Scala, intervenendo alla fine dell'esibizione che ha incantato il pubblico all'Expo di Osaka. Un'esibizione resa possibile grazie all'Intervento di Bracco, Gold sponsor del Padiglione Italia.

