circle x black
Cerca nel sito
 

Fabio Fognini nel cast di Ballando con le stelle: "Il tennis è la mia vita, ma prometto..."

L'annuncio in un video pubblicato sui canali social del dance show di Rai 1

Fabio Fognini - Fotogramma/IPA
Fabio Fognini - Fotogramma/IPA
22 agosto 2025 | 12.47
Redazione Adnkronos
LETTURA: 3 minuti

Fabio Fognini entra ufficialmente nel cast di 'Ballando con le stelle'. Come per i precedenti annunci, anche questo è arrivato con un video, postato sul profilo Instagram del programma.

L'ex tennista italiano ha scelto di comunicare la sua partecipazione al dance show di Rai 1 direttamente dal campo da tennis, simbolo della sua carriera: "Ciao a tutti, mi vedete ancora vestito da tennis, perché come ben sapete il tennis è la mia vita". Ma ora è arrivato il momento di mettersi in gioco: "Però quest'anno ho deciso di scendere in pista, sarò presente a Ballando con le stelle. Prometto di metterci tanta passione e allegria, e spero di azzeccare qualche passo. Ragazzi ci vediamo presto", ha concluso lo sportivo.

Il nome di Fabio Fognini va ad aggiungersi agli altri concorrenti annunciati i giorni scorsi. Nel cast sono stati confermati al momento anche la signora Coriandoli/Maurizio Ferrini, Rosa Chemical, Francesca Fialdini, Andrea Delogu, Marcella Bella e Barbara D'Urso, Martina Colombari e Nancy Brilli.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
fabio fognini ballando con le stelle milly carlucci rai 1
Vedi anche
Sgombero Leoncavallo, manifestazione a Milano il 6 settembre: videonews dal nostro inviato
Stanze in affitto, Milano è la città più cara: mappa e prezzi
Presidente 'Mamme Leoncavallo': "Oggi lo sgombero, speriamo non sia la fine" - Video
Piove dentro al Frecciabianca Torino-Roma, corridoio allagato e sedili zuppi - Video
Mantova, paura in centro: minaccia passanti con coltello. Arrestato con il taser - Video
Baudo, Al Bano si commuove: "Tornare qui è una grande emozione" - Video
Baudo, La Russa: "Ho conosciuto Pippo quando avevo nove anni, dissero 'farà strada'" - Video
Baudo, Mazzi: "Pippo ci parlava sempre di Militello, era un grande uomo di cultura" - Video
News to go
Maltempo a Milano, in due ore quasi 50 mm di pioggia
News to go
Spiagge libere, Legambiente: "Italia ultima in Europa"
Pippo Baudo, aperta la camera ardente a Militello: videonews dalla nostra inviata
Baudo, il sindaco di Militello: "Non era solo un presentatore ma un innovatore" - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza