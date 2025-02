Fabrizio Frizzi oggi, mercoledì 5 febbraio, avrebbe compiuto 67 anni. Il volto tanto amato della televisione italiana, scomparso nel 2018 a causa di un'emorragia cerebrale, rimane un ricordo vivo tra gli amici e i colleghi più stretti. Tra questi c'è il conduttore e grande amico Carlo Conti.

Il ricordo di Fabrizio Frizzi

"Oggi compleanno di Fabrizio", ha scritto il conduttore e direttore artistico del Festival di Sanremo 2025, a corredo di uno scatto di vecchia data che ritrae i due grandi amici felici e sorridenti. Proprio recentemente Conti, in collegamento a Domenica In, ha espresso il rammarico di non poter avere Fabrizio Frizzi accanto durante la sua conduzione della kermesse canora. "Ci sarebbe stato sicuramente anche Fabrizio quest'anno, ma nel nostro lavoro non conta quanti Sanremo hai fatto ma l'affetto del pubblico, e Fabrizio l'ha ricevuto. E questo credo che valga di più di tanti Sanremo", aveva dichiarato il conduttore.

Anche Antonella Clerici, che sarà al fianco di Carlo Conti come co-conduttrice nella prima serata del Festival, ha ricordato oggi Fabrizio Frizzi: "Continuerò a ricordarlo per sempre, non solo oggi, perché penso che per una persona che ha lavorato nel mondo dello spettacolo essere ricordato è la cosa più bella che ci sia", ha detto la conduttrice a 'È sempre Mezzogiorno' su Rai 1.