Una foto del pubblico a un concerto, il celebre logo dei Faith No More e quattro numeri: 2027. Tanto è bastato per alimentare in pochi minuti le speculazioni attorno al futuro della band californiana, assente dalle scene da anni e al centro di un lungo periodo di incertezza che sembrava aver congelato qualsiasi prospettiva di ritorno. Il post, pubblicato sui profili social ufficiali del gruppo, non contiene ulteriori dettagli. Almeno per il momento. Ma tanto è bastato per riaccendere le speranze nei fan. Migliaia di commenti che si augurano di trasformare presto quel semplice numero in possibili date da cerchiare sul calendario. “Non ho mai perso le speranze”, scrive un utente. “Per favore, ditemi che sta succedendo davvero”, aggiunge un altro. Un entusiasmo che testimonia quanto l’attesa per un ritorno della band sia di fatto intatta nonostante anni di silenzio.

L’ultima volta che i Faith No More avevano programmato un’attività dal vivo su larga scala risale al periodo post-Covid. Dopo aver annunciato una serie di concerti internazionali, tra cui diverse apparizioni nei festival europei, il gruppo fu costretto a cancellare tutte le date nel 2021. Alla base della decisione c’erano le difficoltà personali affrontate dal frontman Mike Patton, che successivamente avrebbe parlato apertamente dei problemi di salute mentale che gli avevano impedito di salire sul palco. Da allora il futuro dei Faith No More è apparso sempre più incerto. Negli anni successivi alcuni membri della formazione hanno manifestato pubblicamente il desiderio di tornare a suonare insieme, lasciando intendere che la porta non fosse completamente chiusa. Più prudente, invece, la posizione di Patton, impegnato nel frattempo con numerosi progetti paralleli, dai Mr. Bungle (in tour anche da Milano nel 2024) ai Fantômas, passando per collaborazioni e colonne sonore. Una distanza di vedute che ha contribuito ad alimentare i dubbi sulla possibilità di una nuova reunion. "Non ha voglia di fare concerti con noi" aveva detto amareggiato l'anno scorso il batterista Mike Bordin.

Per questo motivo il riferimento al 2027 non è passato inosservato. Tra le ipotesi più accreditate c’è quella di un ritorno legato al trentacinquesimo anniversario di ‘Angel Dust’, il disco pubblicato nel 1992 che ha ridefinito l’identità della band e lasciato un’impronta profonda nel rock alternativo degli anni Novanta. Considerato da molti il capolavoro della loro discografia, l’album rappresenta ancora oggi uno dei lavori più influenti del genere grazie alla sua capacità di fondere metal, funk, sperimentazione e melodie pop in una formula rimasta unica. Al momento non esistono conferme ufficiali su tour, concerti celebrativi o nuove pubblicazioni. Resta però un dato evidente: dopo anni di dichiarazioni contraddittorie e prospettive poco chiare, per i Faith No More qualcosa di grosso sembra nell'aria. E per una band che sembrava sospesa in un limbo, quel ‘2027’ è più che sufficiente. (di Federica Mochi)