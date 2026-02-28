circle x black
FantaSanremo, i bonus della serata finale

A esibirsi stasera tutti i 30 cantanti in gara

Bambole di Pezza - Ipa
28 febbraio 2026 | 19.53
Redazione Adnkronos
Svelati gli ultimi bonus di questa edizione del FantaSanremo, quelli validi solo per la quinta e ultima serata del festival della canzone italiana. .
Stasera, sabato 28 febbraio, per la serata finale vengono premiati gli abbracci ai co-conduttori, il '5' ai conduttori, gli artisti che si presentano scalzi e quelli che fanno il segno della 'V' e che lasciano cadere il microfono. Nessun malus, invece, è stato aggiunto per la finale.

I bonus

Bonus SiVola +20 punti

Scalzo +10 punti

Mic drop +20 punti

Batti 5 a un conduttore +5 punti

Abbraccia un co-conduttore +10 punti

