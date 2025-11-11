circle x black
FantaSanremo, sfida aperta: al via il Totofestival, omaggio alle icone Baudo e Vessicchio

Lanciato il gioco-pronostico per indovinare il cast di Conti, nel nuovo regolamento omaggi a due colonne del festival

Sanremo, Teatro Ariston - Fotogramma
11 novembre 2025 | 12.15
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

Il FantaSanremo scalda i motori in vista di Sanremo 2026 e lo fa su un doppio binario. Da oggi è ufficialmente aperto il TotoFestival, il gioco-pronostico per indovinare il cast che Carlo Conti annuncerà a breve. Ma, secondo quanto apprende l'Adnkronos, l'edizione 2026 del gioco principale sarà anche un omaggio alla storia del Festival, con bonus e omaggi dedicati a due icone come Pippo Baudo e il maestro Peppe Vessicchio. Mentre cresce l'attesa per il nuovo regolamento, l'attenzione è tutta sul TotoFestival, l'iniziativa che trasforma le indiscrezioni sui Big in gara in una vera e propria sfida tra appassionati. Il contest invita il pubblico a vestire i panni del direttore artistico e a formulare le proprie previsioni sui nomi che calcheranno il palco dell'Ariston.

Come partecipare al FantaSanremo

Partecipare è semplice e gratuito: basta accedere al sito fantasanremo.com o all'app ufficiale, entrare nella sezione ‘TotoFestival’ e compilare la propria scheda virtuale, selezionando cinque artisti da una lista preimpostata. Per chi volesse scommettere su un nome non presente, è disponibile un campo apposito per l'inserimento manuale.

Una volta confermato, il pronostico può essere scaricato e condiviso sui social network, menzionando l'account ufficiale @fantasanremo e gli artisti scelti. Se il FantaSanremo mette in palio la ‘Gloria Eterna’, il premio del TotoFestival è più goliardico ma altrettanto ambito: il diritto di vantarsi con amici e colleghi di aver anticipato le scelte ufficiali della direzione artistica. In attesa di scoprire la lista definitiva dei concorrenti che Conti annuncerà il 23 o 30 ottobre, la sfida a chi ha l'intuito migliore è ufficialmente aperta.

