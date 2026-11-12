Il cast del Festival di Sanremo 2027 ancora non c'è ma intanto il FantaSanremo scalda i motori. Si parte lunedì 16 novembre con il TotoFestival, il gioco-pronostico per indovinare il cast che Stefano De Martino annuncerà da qui a meno di un mese. A svelare le prime novità all’Adnkronos è Giacomo Piccinini, tra i fondatori del fenomeno nazionalpopolare che dal 2020 ha rivoluzionato il modo di seguire la kermesse.

TotoFestival, come funziona il gioco per indovinare i Big

L'attesa per i nomi dei Big si trasforma subito in competizione. Da lunedì, direttamente all'interno dell'applicazione del FantaSanremo, gli utenti potranno cimentarsi nel TotoFestival. Il meccanismo è semplice: ogni "fantallenatore" dovrà scegliere cinque artisti che secondo lui calcheranno il palco dell'Ariston. Si guadagneranno 20 punti per ogni nome indovinato esattamente, e 10 punti per le previsioni parziali (ad esempio, se si pronostica un duo ma si presenta solo uno dei due cantanti). Il premio in palio? "Non si vince niente, nemmeno la gloria eterna - scherza Piccinini - si vince solo la spocchia di poter dire in giro 'io l'avevo detto'". Il gioco rimarrà aperto fino all'ultimo secondo prima dell'annuncio ufficiale del cast.

Torna il cambio di formazione giornaliero

La novità più dirompente del FantaSanremo 2027 è una diretta conseguenza del nuovo regolamento voluto da Stefano De Martino. Poiché quest'anno i 24 artisti in gara si esibiranno tutti, tutte le sere, il FantaSanremo si adegua e riporta nel gioco una delle funzionalità più amate dai fantallenatori, assente nella scorsa edizione: il cambio di formazione giornaliero. "L’anno scorso il fatto di non poter cambiare la formazione nelle prime serate aveva scatenato l'inferno– spiega Piccinini – ma era dovuto al fatto che in alcune serate si esibiva solo metà cast. Quest'anno possiamo dire già da subito che apriremo il cambio di formazione già da mercoledì mattina". La squadra resterà sempre composta dai sette artisti scelti all'inizio (cinque titolari e due panchinari), ma ogni giorno si potrà "correggere il tiro", spostando i cantanti dalla panchina al campo e nominando un nuovo capitano. “Una novità importante, soprattutto in vista delle serate che sono tanto diverse tra loro", sottolinea Piccinini.

Dagli omaggi ai meme fino ai The Jackal e alla Gialappa's

Il team del FantaSanremo è al lavoro per creare bonus ad hoc per le serate speciali, in particolare per la serata Cover e per la serata Eurovision. I punteggi specifici verranno stilati solo dopo l'annuncio degli artisti e dei loro ospiti per i duetti, ma alcune certezze ci sono già: non mancheranno gli omaggi a Pippo Baudo e al Maestro Beppe Vessicchio. Inoltre, "ci sarà una sezione che omaggerà i meme dell'anno scorso che quest’anno diventeranno bonus ", svela Piccinini, citando gli episodi legati a Tony Pitoni, Elettra Lamborghini e Sal Da Vinci. Torneranno anche i bonus e malus giornalieri segreti, svelati solo alle 20 di ogni serata. E nel team marchigiano c’è già grande entusiasmo per i conduttori dei programmi collaterali: i The Jackal al PrimaFestival e la Gialappa's Band al ControFestival (il nuovo DopoFestival). "Sono sempre stati dei nostri punti di riferimento – racconta Piccinini – inseriremo sicuramente dei bonus dedicati a loro ricordando le epicità degli anni passati: da ‘situation’ dei Gialappi alle invasioni di palco di Fru passando per il leggendario Divano che speriamo di vedere dentro l’Ariston”.

Quando verrà annunciato il cast di Sanremo 2027

Non resta, dunque, che aspettare l'annuncio ufficiale del cast del Festival. Sebbene da regolamento i nomi potranno essere svelati a partire dal 29 novembre (tradizionalmente al Tg1), le ultime indiscrezioni puntano a un cambio di rotta: De Martino potrebbe, infatti, sfruttare la prima serata di 'Sarà Sanremo', l'11 dicembre su Rai1, per svelare in diretta l'intero cast dei 24 Campioni, trasformando l'annuncio in un vero e proprio show. In attesa di scoprire la lista definitiva dei concorrenti, la sfida a chi ha l'intuito migliore è ufficialmente aperta: l’appuntamento è per lunedì 16 novembre con il TotoFestival.