Federica Abbate, arriva il nuovo singolo 'Hooligan'

Il brano in uscita venerdì 17 ottobre

13 ottobre 2025 | 14.45
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Un amore che non conosce logica, che ti travolge senza chiedere permesso e ti fa schiantare contro un muro. È questa l’anima di 'Hooligan' (Warner Music Italy), il nuovo singolo di Federica Abbate, in uscita venerdì 17 ottobre in radio e in digitale. Federica, tra le penne più influenti della scena musicale italiana, compie un nuovo passo nel suo percorso, confermando la sua cifra artistica e la capacità di trasformare in musica le emozioni più autentiche. Dopo il singolo 'Tilt', con questo nuovo brano mostra una nuova sfumatura di sé: energica, istintiva, libera. Una vocazione che non si spegne, la stessa che da sempre alimenta il suo rapporto passionale con la musica.

"'Hooligan' - racconta - è una canzone d’amore passionale, il motore primario è il desiderio, e tra il desiderante e l’oggetto del desiderio c’è un moto continuamente discontinuo. È una sorta di rincorsa continua che non raggiunge mai un punto di arrivo, ma mantiene uno stato di perenne instabilità e dinamismo. È un tipo di amore 'cieco', totalmente trascinato dall’emotività, dove la parte logica e razionale quasi non interviene. Un istinto viscerale quasi simile a quello materno. È lo stesso sentimento che ho sempre provato per la musica, parte fondamentale della mia identità". Ad accompagnare il singolo, una cover grafica il cui colore chiave è il blu elettrico, simbolo di forza.

Tag
Hooligan Federica Abbate musica italiana
