Federica Pellegrini, come sta la figlia Matilde dopo il ricovero in ospedale

Le condizioni di salute della figlia della campionessa

10 dicembre 2025 | 10.56
Redazione Adnkronos
"Siamo a casina e Matilde sta molto meglio". Con queste parole Federica Pellegrini è tornata sui social per aggiornare sulle condizioni di salute della figlia dopo il ricovero in ospedale per convulsioni febbrili.

L'ex nuotatrice aveva raccontato il difficile episodio in un post pubblicato sui social ieri, martedì 9 dicembre, spiegando di essersi recata d'urgenza insieme alla piccola Matilde. "Caro diario… Quando succedono queste cose capisci che il resto è tutto superfluo…. E' la terza volta che capita e ogni volta è perdere anni e anni di vita in spaventi!", aveva scritto Pellegrini descrivendo l'improvviso aumento della temperatura della bambina.

"Convulsioni febbrili, le si alza la temperatura velocemente, questa volta stava dormendo quindi non abbiamo messo la Tachipirina subito e dopo un minuto è andata in blocco…. Occhi in su, testa indietro e respiro che pian piano si fermava... L'abbiamo ridestata dopo pochissimo (ma mi è sembrata una vita) con un asciugamano bagnato, cercando di abbassare la temperatura. Mia mamma le ha cantato tutte le canzoncine che sapeva in direzione ospedale per tenerla sveglia ed eccoci qui... da ieri... E' arrivato il Pappo diretto dalla Polonia di corsa e siamo qui per lei... aspettando di tornare a casa. E appena starà meglio faremo tutti gli accertamenti del caso ovviamente. E speriamo non capiti più cuore mio", aveva raccontato Pellegrini.

Poche ore dopo, il messaggio della Divina che tranquillizza i follower: "Grazie a tutti per i messaggi d'affetto. Siamo a casina e Matilde sta molto meglio".

