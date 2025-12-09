circle x black
Federica Pellegrini in ospedale con la figlia: "Ha avuto convulsioni febbrili"

"E' andata in blocco. Occhi in su, testa indietro e respiro che pian piano si fermava..."

La foto pubblicata da Federica Pellegrini su Instagram
09 dicembre 2025 | 14.04
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Federica Pellegrini in ospedale con la figlia Matilda. La bambina, che compirà 2 anni a gennaio 2026, come spiega l'ex nuotatrice ha avuto convulsioni febbrili. "Caro diario… Quando succedono queste cose capisci che il resto è tutto superfluo…. E' la terza volta che capita e ogni volta è perdere anni e anni di vita in spaventi!!", scrive Pellegrini su Instagram.

"Convulsioni febbrili, le si alza la temperatura velocemente, questa volta stava dormendo quindi non abbiamo messo la Tachipirina subito e dopo un minuto è andata in blocco…. Occhi in su, testa indietro e respiro che pian piano si fermava... L'abbiamo ridestata dopo pochissimo (ma mi è sembrata una vita) con un asciugamano bagnato, cercando di abbassare la temperatura", racconta Pellegrini descrivendo l'emergenza.

"Mia mamma le ha cantato tutte le canzoncine che sapeva in direzione ospedale per tenerla sveglia ed eccoci qui... da ieri... E' arrivato il Pappo diretto dalla Polonia di corsa e siamo qui per lei... aspettando di tornare a casa. E appena starà meglio faremo tutti gli accertamenti del caso ovviamente. E speriamo non capiti più cuore mio", conclude.

