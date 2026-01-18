circle x black
Cerca nel sito
 

Federica Pellegrini e Matteo Giunta a Verissimo, la famiglia si allarga: presto in 4

La coppia ospite oggi nel salotto Silvia Toffanin

Federica Pellegrini e Matteo Giunta - fotogramma/ipa
Federica Pellegrini e Matteo Giunta - fotogramma/ipa
18 gennaio 2026 | 10.49
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Federica Pellegrini e Matteo Giunta saranno ospiti oggi, domenica 18 gennaio, a Verissimo per un'intervista di coppia. I due stanno vivendo una grande emozione: la dolce attesa della seconda bambina.

La storia tra la campionessa olimpica e l'allenatore è cominciata nel 2014, quando lui è diventato il suo preparatore atletico. Si sono innamorati poi nel 2019, mantenendo il segreto per circa tre anni. La coppia ha infatti ufficializzato la relazione solo nel 2021, in occasione dell'addio della campionessa al nuoto. Si sono sposati ad agosto del 2022 a Venezia e a gennaio del 2024 sono diventati genitori per la prima volta della piccola Matilde.

Lo scorso dicembre, l'ex nuotatrice azzurra ha annunciato la seconda gravidanza con un post su Instagram, in cui ha mostrato una foto in bianco e nero del pancione. "'Piovono Polpette'. Inaspettata, come le sorprese più belle. Ti aspettiamo piccolina", ha scritto Pellegrini.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
verissimo federica pellegrini matteo giunta
Vedi anche
Renzi: "State sottovalutando Vannacci" - Video
Piantedosi: "Pacchetto sicurezza in Cdm entro gennaio, poi in Parlamento" - Video
News to go
Truffe su WhatsApp, come difendersi
News to go
Putin: "Relazioni Italia-Russia lasciano molto a desiderare"
HBO Max Italia, grande evento a Roma per celebrare nuova piattaforma streaming - Video
Arezzo, esplosione e crollo di una palazzina: le immagini dei soccorsi
News to go
In pensione a 64 anni nel 2026, quando è possibile
News to go
Giorgia Meloni, oggi il compleanno della premier
Paolo Sorrentino: "La Grazia agli Oscar? Sono diventato grande per i premi" - Video
Federica Torzullo, proseguono le ricerche: videonews nostro inviato
News to go
Pesca, è crisi nera per le vongole nell’Alto Adriatico
News to go
Prezzi alle stelle dei generi alimentari: l'indagine dell'Antitrust


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza