È bastata una foto per incendiare il gossip

Federica Pellegrini è incinta? È bastata una foto condivisa sul profilo Instagram dalla Divina per scatenare il gossip: un pancione in bella vista accompagnato da un "aspettandoti". Questi i segnali che hanno mandato i fan in tilt, poi la stessa Federica Pellegrini ha fatto chiarezza. Di chi è il pancione?

Il mistero del pancione

Lo scatto condiviso da Federica Pellegrini, mamma della piccola Matilde, nata il 3 gennaio del 2024, ritrae il suo bulldog francese mentre riposa su un pancione, che chiaramente è in dolce attesa. "Bianca sussurra a Bianca", si legge a corredo della foto.

Immediata la reazione dei fan, che hanno subito pensato che la Divina fosse in attesa di un secondo bebè: "Una sorellina per Matilde", ha commentato un utente. "Notizia pazzesca, auguri giganti per voi", ha commentato qualcun altro.

A fare chiarezza ci ha pensato la stessa Pellegrini, che tra i commenti ha scritto: "Ragazzi la pancia non è mia". E dopo anche il marito Matteo Giunta, che ironicamente ha detto: "Io non c'entro nulla".

In realtà, come si nota anche dal tag sulla foto social, il pancione della foto appartiene a Martina Carraro, nuotatrice italiana, amica di Federica Pellegrini e chiaramente, in dolce attesa. Tra i commenti sotto la foto condivisa dalla Divina compare anche quello della sportiva che ha aggiunto un cuoricino rosa.