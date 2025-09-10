circle x black
Pellegrini cade nella trappola 'Labubu', il regalo speciale di Matteo Giunta

La scenetta romantica che ha conquistato i follower della campionessa olimpica

Federica Pellegrini e Matteo Giunta - Fotogramma/IPA
Federica Pellegrini e Matteo Giunta - Fotogramma/IPA
10 settembre 2025 | 13.41
Redazione Adnkronos
LETTURA: 3 minuti

Anche Federica Pellegrini è caduta nella trappola dei 'Labubu', i pupazzetti da collezione che negli ultimi mesi hanno fatto impazzire gli appassionati di tutto il mondo.

Tornata a casa dopo un giorno trascorso in viaggio per impegni lavorativi, la campionessa olimpica ha trovato ad attenderla una piccola, inaspettata sorpresa: il marito Matteo Giunta le ha regalato uno dei celebri pupazzetti alti 10 centimetri, riconoscibili per i denti aguzzi.

"Mio marito ha il potere di sorprendermi... ogni tanto. E alle 2 di notte dopo una giornata in viaggio... era proprio quello di cui avevo bisogno", ha scritto la Divina a corredo del video dove mostra il momento della 'rivelazione' del regalo.

Federica Pellegrini non rinuncia all'effetto sorpresa, nel video si copre gli occhi e poi scopre che il colore è bianco. Tra una risata e l'altra, si rivolge al marito: "Quanti soldi hai speso per questa min***ata?", ha detto shcerzando.

Un siparietto che ha conquistato tutti i follower di Pellegrini: "Scene di splendida normalità", ha scritto un utente. "L'errore di molti mariti è quello di dimenticarsi che a casa, oltre i figli, c'è anche la moglie da sorprendere con un regalino", ha aggiunto un altro.

