Fedez alla festa dello Stocco: "Preso in giro dai giornalisti"

Dal palco di Cittanova il rapper risponde alle critiche, nei giorni scorsi la polemica legata al cachet

Fedez in concerto - Fotogramma /Ipa
13 agosto 2025 | 10.08
Redazione Adnkronos
Un palco, un microfono e una polemica da disinnescare. O meglio, da ribaltare. Fedez, ospite d'onore alla Festa nazionale dello Stocco di Cittanova ha usato la sua esibizione per lanciare un messaggio tanto diretto quanto infuocato a chi, a suo dire, aveva denigrato l'evento, appuntamento nel paesino dell'Aspromonte che ogni anno celebra lo stoccafisso, preparato a tonnellate nelle vie e nelle piazze. "Prima di venire qui, i giornalisti hanno preso in giro il fatto che io venissi qua alla festa dello stocco, come se fosse un disvalore, una cosa brutta. Ecco, vi dico una cosa: andate orgogliosi di questa bellissima manifestazione e mantenete vivo lo spirito di appartenenza. Tutto il resto, mandalo a fare in c..o", ha detto il rapper che sul palco ha anche assaggiato per la prima volta lo 'stocco'.

Ma cosa c'era dietro il polverone mediatico dei giorni scorsi? Tutto nasce da indiscrezioni su un presunto cachet da 100mila euro per il rapper sostenuto da Stocco&Stocco, azienda specializzata nella trasformazione e commercializzazione dello stoccafisso, che da anni investe cifre importanti per garantire nomi di richiamo alla propria festa aziendale. Una cifra stellare che ha alimentato il dibattito, spingendo il promotore dell'evento, Roberto Pegna, a intervenire per fare chiarezza. "È bene precisare che il cachet dell'artista non è di 100mila euro, come riportato erroneamente, ma è molto più basso", ha dichiarato Pegna, che ha curato l'ingaggio di Federico Lucia, nome di battesimo dell'artista. "È un compenso assolutamente in linea, se non di gran lunga inferiore, a quelli di altri rapper meno famosi e più costosi".

Il promotore ha spiegato inoltre che la cifra complessiva dell'operazione non riguarda solo la performance dell'artista, ma l'intera macchina organizzativa: dal palcoscenico agli impianti scenografici, audio, luci, ledwall, sicurezza. Pegna ha anche smentito categoricamente le voci su presunte richieste da divo: "Preciso che non è stata fatta alcun particolare o strana richiesta, come ho invece letto, ma il minimo previsto per l'accoglienza, cioè trasferimenti da aeroporto ad hotel e un camper come camerino".

