circle x black
Cerca nel sito
 

Fedez si esibisce davanti ai figli Leone e Vittoria: "È la prima volta"

L'emozione del rapper di Rozzano

Fedez - Fotogramma/IPA
Fedez - Fotogramma/IPA
21 agosto 2025 | 17.01
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Fedez papà orgoglioso. Il rapper di Rozzano, attualmente impegnato con alcune date estive in giro per l'Italia, si è esibito ieri allo stadio del Mare di Pescara e ha vissuto un momento unico insieme ai figli: Leone e Vittoria, nati dall'amore con Chiara Ferragni, hanno assistito infatti per la primissima volta, a un suo concerto dal vivo.

"Felice che i miei figli abbiano assistito per la prima volta a una mia esibizione nel luogo in cui ho passato tutte le estati della mia infanzia", ha scritto Fedez a corredo di alcuni video che riprendono momenti del suo concerto che si è tenuto a Pescara. Il rapper, poi, ha condiviso una foto dei figli ripresi di spalle che guardano da sotto il palco il concerto del loro papà.

Se fino a marzo del 2024 Fedez e Chiara pubblicavano quotidianamente contenuti social insieme ai due minori, nel momento in cui la loro relazione è finita hanno iniziato a coprire i volti dei bambini nei video e nelle foto e poi - pian piano - a rinunciare quasi del tutto ai contenuti insieme a loro. Qualcuno tra i presenti al concerto non ha potuto fare a meno di notare quanto Leone e Vittoria siano ormai effettivamente cresciuti.

Lo ha scritto anche Chiara Ferragni sui social qualche giorno fa: "Vorrei poteste vederli Leone e Vittoria, sono così grandi. Ora hanno 7 e 4 anni e fanno tutto insieme a me. Andiamo a cena fuori insieme tutte le sere, con i miei amici e altri bambini. È bellissimo".

Leggi anche
Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
fedez chiara ferragni leone e vittoria
Vedi anche
Piove dentro al Frecciabianca Torino-Roma, corridoio allagato e sedili zuppi - Video
Mantova, paura in centro: minaccia passanti con coltello. Arrestato con il taser - Video
Baudo, Al Bano si commuove: "Tornare qui è una grande emozione" - Video
Baudo, La Russa: "Ho conosciuto Pippo quando avevo nove anni, dissero 'farà strada'" - Video
Baudo, Mazzi: "Pippo ci parlava sempre di Militello, era un grande uomo di cultura" - Video
News to go
Maltempo a Milano, in due ore quasi 50 mm di pioggia
News to go
Spiagge libere, Legambiente: "Italia ultima in Europa"
Pippo Baudo, aperta la camera ardente a Militello: videonews dalla nostra inviata
Baudo, il sindaco di Militello: "Non era solo un presentatore ma un innovatore" - Video
Pippo Baudo, Giorgia: "Credeva nel mio talento più di me" - Video
Pippo Baudo, Pausini: "E' stato l'incontro più importante, ha cambiato mia vita" - Video
Baudo, Fiorello e la domanda: "Chi insegnerà a fare la tv, adesso?" - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza