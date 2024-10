Fedez si trova adesso negli Stati Uniti. Il rapper è atterrato da poche ore nella Grande Mela, a New York City. A raccontarlo è stato lo stesso ex marito di Chiara Ferragni, che ha condiviso delle storie su Instagram mostrando ai follower di trovarsi ora oltreoceano.

Il viaggio a New York

Erano ormai settimane che Fedez non pubblicava quasi nulla sui suoi profili social. Sono finiti i tempi in cui il rapper condivideva momenti della sua giornata passati insieme ai figli Leone e Vittoria, o quelli passati insieme all'ex moglie Chiara Ferragni. L'artista infatti non aveva più postato nulla sui social fino alla scorsa settimana, quando ha annunciato il secondo disco di platino raggiunto col brano Sexy Shop insieme all'amico Emis Killa.

Ora è tornato con delle nuove stories in cui mostra ai follower di essere partito per New York su un jet privato. Ma non è da solo. Nella foto in cui indica che sta per partire verso gli Stati Uniti, compaiono altre due persone: due uomini di cui però non mostra il viso. Il motivo della partenza non è stato comunicato. Al momento Fedez ha reso noto solo la destinazione del viaggio. Non è escluso che possa essere legato ad alcuni impegni di lavoro oppure si tratta semplicemente di un viaggio di piacere.

Leone e Vittoria sono rimasti in Italia in compagnia della mamma Chiara Ferragni che proprio ieri li ha accompagnati in un parco giochi vicino Piacenza, lo stesso che frequentava l'imprenditrice digitale quando era piccola insieme alla mamma Marina Di Guardo e alle sorelle Francesca e Valentina Ferragni.