Il rapper ricorda come il duetto con Masini sia figlio della partecipazione dell'anno scorso che, nata in un periodo difficile, si è trasformata in "una delle esperienze più cariche di senso della mia vita"

"Non so cosa succederà ma non vedo l’ora che succeda". Lo scrive Fedez sui suoi profili social, in un post dedicato al suo ritorno in gara a Sanremo 2026. "L’anno scorso, prima di salire sul palco di Sanremo - scrive Fedez, quest'anno in gara con 'Male necessario' in coppia con Marco Masini - ripetevo sempre una frase: 'Sapete cosa succederà? Quello che deve succedere'. In quel momento tutto sembrava sfuggirmi di mano, ma quelle parole mi ricordavano una verità semplice e liberatoria: non tutto è sotto il nostro controllo e non ha senso tormentarsi per ciò che ci sfugge. Avevo le mie parole e la mia musica. Solo quelle. E bastavano".

"Quel viaggio, partito con i peggiori presupposti - racconta l'artista - si è trasformato in una delle esperienze più belle e cariche di senso della mia vita. Perché a volte il viaggio conta infinitamente di più della meta. E alla fine non sappiamo mai, sul momento, cosa sia davvero 'bene' o 'male' per noi. I periodi più duri, più incasinati, più spaventosi sono spesso quelli che, col tempo, diventano i ricordi più preziosi".

"Esattamente un anno dopo, eccomi di nuovo qui. Valigia pronta e la stessa frase che mi ronza in testa. Senza quel periodo di buio non sarebbe mai nata Battito (il sodalizio con Masini è nato l'anno scorso quando il rapper lo chiamò per intonare insieme, nella serata cover 'Bella Stronza', brano del cantautore toscano). E senza Battito non sarebbe nata la canzone che mi sta riportando a Sanremo. Anche questa volta non so cosa succederà. Ma non vedo l’ora che succeda. Ci vediamo sul palco dell’Ariston", conclude Fedez.