Fedez: "Non so cosa succederà a Sanremo ma non vedo l'ora che succeda"

Il rapper ricorda come il duetto con Masini sia figlio della partecipazione dell'anno scorso che, nata in un periodo difficile, si è trasformata in "una delle esperienze più cariche di senso della mia vita"

Fedez - Footogramma /Ipa
Fedez - Footogramma /Ipa
22 febbraio 2026 | 17.50
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

"Non so cosa succederà ma non vedo l’ora che succeda". Lo scrive Fedez sui suoi profili social, in un post dedicato al suo ritorno in gara a Sanremo 2026. "L’anno scorso, prima di salire sul palco di Sanremo - scrive Fedez, quest'anno in gara con 'Male necessario' in coppia con Marco Masini - ripetevo sempre una frase: 'Sapete cosa succederà? Quello che deve succedere'. In quel momento tutto sembrava sfuggirmi di mano, ma quelle parole mi ricordavano una verità semplice e liberatoria: non tutto è sotto il nostro controllo e non ha senso tormentarsi per ciò che ci sfugge. Avevo le mie parole e la mia musica. Solo quelle. E bastavano".

"Quel viaggio, partito con i peggiori presupposti - racconta l'artista - si è trasformato in una delle esperienze più belle e cariche di senso della mia vita. Perché a volte il viaggio conta infinitamente di più della meta. E alla fine non sappiamo mai, sul momento, cosa sia davvero 'bene' o 'male' per noi. I periodi più duri, più incasinati, più spaventosi sono spesso quelli che, col tempo, diventano i ricordi più preziosi".

"Esattamente un anno dopo, eccomi di nuovo qui. Valigia pronta e la stessa frase che mi ronza in testa. Senza quel periodo di buio non sarebbe mai nata Battito (il sodalizio con Masini è nato l'anno scorso quando il rapper lo chiamò per intonare insieme, nella serata cover 'Bella Stronza', brano del cantautore toscano). E senza Battito non sarebbe nata la canzone che mi sta riportando a Sanremo. Anche questa volta non so cosa succederà. Ma non vedo l’ora che succeda. Ci vediamo sul palco dell’Ariston", conclude Fedez.

