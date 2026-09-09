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Festa del cinema di Roma, il 14 ottobre c'è Roma-Real Madrid: inaugurazione anticipata al 13 ottobre

La decisione è ufficialmente attribuita alla scelta di offrire un giorno in più di programmazione, visto l'incremento del numero dei film iscritti. Ma pesa la concomitanza con il ritorno della Champions all'Olimpico

Festa del cinema di Roma, il 14 ottobre c'è Roma-Real Madrid: inaugurazione anticipata al 13 ottobre
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09 settembre 2026 | 18.51
Fabio Insenga
LETTURA: 1 minuti

La prima della Roma in Champions League all'Olimpico, contro il Real Madrid di Jose Mourinho, ha fatto cambiare data all'inaugurazione della Festa del Cinema di Roma? È probabile che sia proprio così, visto che il richiamo della partita contro le Merengues, con lo stadio completamente esaurito e una città intera mobilitata, avrebbe rischiato di oscurare completamente il debutto della manifestazione.

Prevista nella serata del 14 ottobre, proprio quando scenderanno in campo Roma e Real, la prima serata della ventunesima edizione è stata anticipata al 13 ottobre. Confermata invece la chiusura del 25 ottobre.

La motivazione ufficiale della decisione, annunciata dal Presidente della Fondazione Cinema per Roma, Salvatore Nastasi, e dalla Direttrice Artistica, Paola Malanga, è che "di fronte all’incremento del numero di film iscritti nel corso dell’anno e accogliendo le numerose richieste provenienti dai produttori e distributori del cinema indipendente" è stato scelto di "offrire al pubblico un giorno in più di programmazione".

Ad aprire la manifestazione, il 13 ottobre, ci sarà 'Il rumore delle cose nuove' di Paolo Genovese: il film sarà presentato nella sezione Grand Public in occasione della cerimonia inaugurale della Festa, condotta dalla dj e conduttrice televisiva e radiofonica Ema Stokholma. Il giorno dopo, il 14 ottobre, i riflettori saranno invece tutti puntati sull'Olimpico.

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Festa del Cinema di Roma Cinema Champions League Roma Real Madrid
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