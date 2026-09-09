La prima della Roma in Champions League all'Olimpico, contro il Real Madrid di Jose Mourinho, ha fatto cambiare data all'inaugurazione della Festa del Cinema di Roma? È probabile che sia proprio così, visto che il richiamo della partita contro le Merengues, con lo stadio completamente esaurito e una città intera mobilitata, avrebbe rischiato di oscurare completamente il debutto della manifestazione.

Prevista nella serata del 14 ottobre, proprio quando scenderanno in campo Roma e Real, la prima serata della ventunesima edizione è stata anticipata al 13 ottobre. Confermata invece la chiusura del 25 ottobre.

La motivazione ufficiale della decisione, annunciata dal Presidente della Fondazione Cinema per Roma, Salvatore Nastasi, e dalla Direttrice Artistica, Paola Malanga, è che "di fronte all’incremento del numero di film iscritti nel corso dell’anno e accogliendo le numerose richieste provenienti dai produttori e distributori del cinema indipendente" è stato scelto di "offrire al pubblico un giorno in più di programmazione".

Ad aprire la manifestazione, il 13 ottobre, ci sarà 'Il rumore delle cose nuove' di Paolo Genovese: il film sarà presentato nella sezione Grand Public in occasione della cerimonia inaugurale della Festa, condotta dalla dj e conduttrice televisiva e radiofonica Ema Stokholma. Il giorno dopo, il 14 ottobre, i riflettori saranno invece tutti puntati sull'Olimpico.