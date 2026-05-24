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Festival di Cannes, il trionfo di ‘Fjord’ e anche del cinema spagnolo: videoselfie dalla nostra inviata

24 maggio 2026 | 18.02
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

L’edizione numero 79 del Festival di Cannes si è chiusa con la Palma d’oro a ‘Fjord’ di Cristian Mungiu, uno dei titoli più acclamati della selezione. Subito dietro ‘Minotaur’ del regista russo Andrey Zvyagintsev, che ha conquistato il Grand Prix, mentre il Premio della Giuria è andato a ‘The Dreamed Adventure’ di Valeska Grisebach, scelta che ha sorpreso molti addetti ai lavori perché il film non figurava tra i favoriti della critica.

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È stata anche l’edizione degli ex aequo: il Premio per la Miglior Regia è stato assegnato congiuntamente a Javier Calvo e Javier Ambrossi per La bola negra e a Pawel Pawlikowski per Fatherland. Ex aequo anche il Premio per il Miglior Attore, condiviso da Emmanuel Macchia e Valentin Campagne per Coward di Lukas Dhont, mentre il Premio per la Migliore Attrice è andato a Virginie Efira e Tao Okamoto per All of a Sudden di Ryusuke Hamaguchi. La Migliore Sceneggiatura è stata attribuita a Notre salut di Emmanuel Marre, che in Italia uscirà con il titolo Un uomo del suo tempo.

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