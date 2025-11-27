circle x black
Ficarra e Picone: "20 anni fa facevamo sketch sul ponte sullo Stretto, non era un'idea per i politici"

27 novembre 2025 | 14.53
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Nel commentare - con ironia - il ponte sullo Stretto, Salvo Ficarra e Valentino Picone confessano un paradossale rimorso all'Adnkronos: "Siamo dispiaciuti, perché ci siamo resi conto, vedendo il progetto, che è un po' anche colpa nostra. Ci vogliamo scusare con tutti i siciliani: vent'anni fa facevamo sketch sul ponte per ridere. Non immaginavamo che i politici l'avrebbero preso come idea. E purtroppo loro pensano di farlo veramente. Speriamo che mettano anche le palme nane, almeno per abbellirlo". I comici e attori Ficarra e Picone presentano a Roma la serie comedy 'Sicilia Express', dal 5 dicembre su Netflix. Tra risate e battute pronte a lasciare il segno (marchio di fabbrica del duo), Ficarra e Picone interpretano due infermieri siciliani che dividono la loro vita tra il lavoro a Milano e le loro famiglie in Sicilia. Pochi giorni prima di Natale, si imbattono in un portale magico: una scoperta inaspettata destinata a sconvolgere le loro vite, ma non necessariamente in meglio. (di Lucrezia Leombruni)

