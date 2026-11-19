(Cinematografo.it) "Gli amori finiscono e le cose possono cambiare. Noi abbiamo voluto raccontare i rapporti in modo leggero in questo mondo appesantito con questi amori che sembra debbano durare in eterno. Talvolta non si accetta il cambiamento e si sfocia persino nella cronaca nera". A parlare è Valentino Picone alla presentazione della commedia sentimentale 'La notte delle fragole' (in sala dal 26 novembre con Medusa), dove torna a recitare insieme a Salvo Ficarra. Al fianco del duo comico, Anna Foglietta e Vittoria Puccini sono le protagoniste di questa storia - diretta da Alessandro Genovesi - sulle complicazioni dell'amore. "L'abbiamo scritta con Genovesi- raccontano Ficarra e Picone-. Da tempo ci rincorrevamo e finalmente c'è stata l'occasione giusta per lavorare insieme. Avevamo questa storia in mente già da tempo e avevamo anche già deciso chi dovesse interpretare le due protagoniste".

Dunque in questa commedia dall'impianto teatrale poiché tutto si svolge come in "un ring" si ritrovano alla stessa cena da un lato Valentino (Picone) con sua moglie Elena (Foglietta), dall'altro Salvo (Ficarra), ex marito di Elena, che dopo una lite con la sua compagna Tania (Giulia Fiume), chiede loro ospitalità per una sola notte. Finisce però per stabilirsi in casa loro in pianta stabile, scatenando una serie di bugie e situazioni ingarbugliate. A soffrirne di più di questa nuova situazione sarà Valentino, un avvocato in balia di sé stesso che ricorda puntigliosamente ogni anniversario con sua moglie che, come la definisce la stessa Foglietta, è "una donna incoerente, vulcanica e in preda alle emozioni che prova, si muove sempre sul crinale e che è fiera di rivendicare, in un mondo in cui tutti si definiscono, il suo non aver capito nulla dei suoi sentimenti". Tutto si complicherà ulteriormente quando entrerà nella loro casa Francesca (Puccini), la nuova fiamma di Salvo.

"La vita ti sorprende soprattutto in amore- dice Vittoria Puccini-. È impossibile decidere tutto in modo razionale. Le cose arrivano quando meno te le aspetti. Il mio personaggio, suo malgrado, fa scattare negli altri un meccanismo di autenticità che sconvolge gli equilibri di tutti. Ma erano equilibri scomodi e in effetti vanno poi tutti verso strade inimmaginabili e inaspettate, riscoprendo cosa realmente vogliono dalla propria vita". Dopo tanta satira sul sociale, Ficarra e Picone tornano dunque al sentimento. "Scriviamo quello che ci piace. Non c'è un campo che prediligiamo. Non è la prima volta che ci occupiamo di sentimenti penso a 'Nati stanchi', 'Il 7 e l'8', 'La matassa' e 'Anche se è amore non si vede'. Non ci deve essere per forza un'etichetta, arriva un'idea e se pensi che sia una storia che valga la pena raccontare la raccontiamo", precisano Ficarra e Picone. Infine, si definiscono: "Siamo come la caponata: ci sono le melanzane fritte, c'è l'aceto, ma c'è anche lo zucchero e il sedano, c'è un po' di tutto ecco".