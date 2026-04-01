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Finta lite in diretta a 'È sempre mezzogiorno', Clerici sotto choc: cosa è successo

Lo scherzo messo in piedi dal cast del cooking show condotto da Antonella Clerici

Antonella Clerici - è sempre mezzogiorno
Antonella Clerici - è sempre mezzogiorno
01 aprile 2026 | 13.51
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Pesce d'aprile per Antonella Clerici. A 'È sempre mezzogiorno' è andato in scena un vero e proprio teatrino tra Alfio Bottaro e lo chef Daniele Persegani, due dei volti fissi del cast del cooking show in onda su Rai1, che hanno finto di avere un acceso dibattito.

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La conduttrice era immersa nella preparazione di una colomba pasquale, quando ha sentito delle urla provenire da dietro la cucina. "Basta ma non è possibile, ma tutte volte così... ora basta. Sono tre anni che va avanti così, ora sono stanco", si sente urlare dallo chef Persegani.

Antonella Clerici, sotto choc, ha ripetutamente chiesto cosa stesse succedendo: "Ma mi dite che succede? Ma siete impazziti?", ha detto la conduttrice che nel frattempo è rimasta da sola in cucina e ha continuato a guardarsi attorno per cercare di capire la dinamica.

Dopo alcuni secondi, Clerici è stata sorpresa alle spalle dai due 'litiganti' che con in mano un pesce gigante hanno rivelato che fosse tutto uno scherzo. "Ma è il primo aprile, lo avevo dimenticato. Che spavento che mi sono presa, voi siete matti", ha detto la conduttrice mentre si toccava con una mano il petto per l'agitazione.

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antonella clerici è sempre mezzogiorni rai 1 pesce d'aprile
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