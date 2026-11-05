circle x black
Cerca nel sito
 

Fiorello: "Diaco fa il record di ascolti e lo farà anche Ballando, il più pulito ha la rogna"

Lo showman ironizza a 'La Pennicanza' sulle recenti polemiche, 'domani ghigliottina a Saxa Rubra per il conduttore, il boia sarà Marco Liorni'

Alberto Ravagnani, Fiorello e Pierluigi Diaco
Alberto Ravagnani, Fiorello e Pierluigi Diaco
Segui Adnkronos su Google
05 novembre 2026 | 14.24
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Fiorello torna sul caso Diaco-Ravagnani durante la puntata odierna de 'La Pennicanza'. "Diaco, dopo il caso Ravagnani, ha fatto il record di ascolti e lo stesso accadrà a 'Ballando' sabato. Posso dire che in questa storia il più pulito ha la rogna?", ha esordito lo showman.

Fiorello ha poi ironizzato sulla risonanza mediatica della vicenda: "Volevo dire un'altra cosa molto importante: domani in Italia verrà istituita la pena capitale per un solo giorno. Il primo giustiziato? Pierluigi Diaco. Primo giustiziato mediante ghigliottina. Sarà posizionata a Saxa Rubra, nello studio Pippo Baudo. E sapete chi sarà il boia? Marco Liorni".

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Vedi anche
Spari in una discoteca a Catania, arrestato un 19enne - Video
A Ecomondo il cassonetto 'intelligente' che pesa e certifica i rifiuti - Video
Cateno De Luca: "Vannacci rimarrà fuori dal centrodestra" - Video
News to go
Cop31, conferenza sul clima in Turchia dal 9 al 20 novembre
Cinema, approvano la 'sua' legge e Schlein immortala il voto e applaude con Avati - Video
Wild Horse Nine, John Malkovich e Sam Rockwell: "La più grande colpa di oggi? La mancanza di empatia" - Video
Elicottero caduto in Bosnia, il ricordo video del papà di Laura Procacci: "Noi ci salutavamo così"
Roma, lo spettacolo delle Frecce Tricolori per le celebrazioni del 4 novembre - Video
Una Panda come ariete per entrare nel negozio, furto di orologi di lusso a Roma - Video
Lollobrigida: "Approvato il più grande piano per l'agricoltura nella storia repubblicana" - Video
Midterm, El-Sayed primo senatore musulmano degli Usa: "Avete scommesso sul candidato meno probabile" - Video
Midterm, Chris Pappas è il primo senatore Usa dichiaratamente gay: "Amore e verità hanno prevalso" - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza