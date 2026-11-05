Fiorello: "Diaco fa il record di ascolti e lo farà anche Ballando, il più pulito ha la rogna"

Fiorello torna sul caso Diaco-Ravagnani durante la puntata odierna de 'La Pennicanza'. "Diaco, dopo il caso Ravagnani, ha fatto il record di ascolti e lo stesso accadrà a 'Ballando' sabato. Posso dire che in questa storia il più pulito ha la rogna?", ha esordito lo showman.

Fiorello ha poi ironizzato sulla risonanza mediatica della vicenda: "Volevo dire un'altra cosa molto importante: domani in Italia verrà istituita la pena capitale per un solo giorno. Il primo giustiziato? Pierluigi Diaco. Primo giustiziato mediante ghigliottina. Sarà posizionata a Saxa Rubra, nello studio Pippo Baudo. E sapete chi sarà il boia? Marco Liorni".