'La Pennicanza' di Fiorello e Biggio non è andata in onda oggi su Rai Radio2 e su RaiPlay e i fan preoccupati hanno scritto messaggi sui social del programma e del conduttore. Ma il 'giallo' è durato poco. Perché sull'account ufficiale della trasmissione è apparso un messaggio chiarificatore, ripostato anche da Fiorello: "Oggi la Pennicanza non è andata in onda per via dello sciopero generale! La scioperanzaaaa! Torniamo domani". Fra l'altro, il programma di Fiorello non è stato l'unico a incappare nello sciopero dei tecnici della radiofonia, anche altri programmi non sono andati in onda, come 'Il Ruggito del Coniglio'.