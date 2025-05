Tra gli ospiti della terza puntata di Belve, in onda questa sera, martedì 20 maggio, Floriana Secondi. Sullo sgabello, la vincitrice della terza edizione del 'Grande Fratello' è un fiume in piena, alternando grandi risate e racconti surreali, a risposte appassionate e sorprendenti alle domande, anche le più intime, di Fagnani.

L'amore per Roma

Un'intervista in cui si ride dall’inizio alla fine, come quando Fagnani le chiede di elencare i Sette Colli ''Lei è romanissima li sa''. ''Allora, mi devo concentrare - dice Floriana - Colle Oppio, dove avevo un locale''. Fagnani, con un sorriso, le fa notare l’errore e Floriana ridendo dice: ''Voglio dire quello che dico io''. ''Ma i Sette Colli quelli sono!'', insiste Fagnani.

E Floriana va avanti: ''Poi c’è quel punto di Roma, dove da un occhiello si vede il golfo''. ''Sì, il golfo!'', interviene ancora Fagnani. ''Il giardino degli aranci…Lo sapevo che mi avresti fatto domande di cultura, ho paura'' ammette Floriana che prosegue: 'Andiamo ora con la matematica, quello è un tasto dolente''. ''Anche questo non è allegro come tasto'', chiosa divertita Fagnani.

Il figlio Domiziano

Ancora sorrisi quando Floriana parla di suo figlio Domiziano. Fagnani chiede: ''Una volta ha detto che suo figlio avrebbe meritato una mamma migliore, perché?''. ''Lui tante volte si vergogna di me, siamo diversissimi, siamo opposti'', rivela Floriana che con la sua travolgente risata aggiunge: ''È troppo serio, è nato vecchio!''. E racconta di averlo portato da un prete esorcista perché faceva troppe domande: ''Pensava fosse posseduto?'', chiede Fagnani. ''Sì. A tre anni mi disse: l’erba sono i capelli del mondo. Avevo paura'', spiega Floriana. ''Dall’esorcista perché faceva le domande mi pare un po’ troppo'', osserva sorridendo Fagnani.

Floriana poi a Fagnani racconta alcuni dei momenti più dolorosi e complessi della sua infanzia e della storia della sua famiglia. Dopo la separazione dei suoi genitori, ricorda la giornalista, con la madre che aveva problemi legati alla tossicodipendenza e alla prostituzione: ''Lei ha vissuto per 14 anni in un collegio. A che età ha saputo le reali ragioni?''. ''Da adolescente, quando sono uscita. Quando era dentro mi colpevolizzavo. Pensavo che non mi volevano - rivela l'ex gieffina - Mi sentivo sola, ma fin da piccola ho avuto una grande forza d’animo. Quando sentivo gli altri bimbi piangere li consolavo, mi veniva forza per loro e soffrivo di meno io''.