circle x black
Cerca nel sito
 

Ballando con le stelle, Fognini torna in pista e trova un tifoso speciale... in studio c'è Cobolli

Il sostegno del collega

Flavio Cobolli e Fabio Fognini - Fotogramma/ipa
Flavio Cobolli e Fabio Fognini - Fotogramma/ipa
11 ottobre 2025 | 23.28
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

A tifare per Fabio Fognini questa sera, sabato 11 ottobre, a Ballando con le stelle c'è un collega speciale: Flavio Cobolli. L'ex tennista italiano, in coppia con Giada Lini, è stato il primo a esibirsi nella terza puntata del dance show di Rai 1 con una travolgente esibizione di Boogie-woogie.

Alla fine della sua performance la conduttrice Milly Carlucci ha fatto notare a Fabio Fognini la presenza in studio di Cobolli: "Un grande amico è venuto a fare il tifo per te", ha detto. E il tifo di Cobolli non è passato inosservato: il tennista ha mimato un "10" con le mani, applaudendo con entusiasmo il collega.

Ed effettivamente Fognini questa sera ha sorpreso tutti, pubblico e giuria. ricevendo complimenti inaspettati persino da Selvaggia Lucarelli: "Stasera per la prima volta sembravi divertito e rilassato, come se avessi abbandonato quella tensione che avevi nelle puntate precedenti. è stato il tuo miglior ballo, miglior performance". E il risultato dei punti totale parla chiaro: 36.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
ballando con le stelle flavio cobolli fabio fognini
Vedi anche
Corea del Nord, ecco l'ultimo super missile di Kim - Video
Gulino (Cnop): "Pace viatico di salute mentale, gli psicologi la promuovano"
Italia-Israele, Piantedosi: "Preoccupati? No a strumentalizzazioni, sia solo occasione di sport" - Video
"Pronto, Machado? Ha vinto il Nobel per la Pace" - Video
Golden power, Giorgetti: "Sicurezza competenza nazionale, non Ue" - Video
Trump: "Torna il Columbus Day. Italiani, vi amiamo" - Video
Trump, accordo Israele-Hamas e il biglietto 'segreto' di Rubio: "Devo andare" - Video
Meloni alla Camera, baciamano e pacche sulle spalle dopo il voto su Almasri - Video
Trump, l'annuncio alle famiglie: "Ostaggi liberi lunedì" - Video
Regionali in Campania, Fascina 'benedice' Cirielli: l'incontro tra i due alla Camera - Video
Flotilla, Paolo Romano (Pd) in piazza a Milano "liberare gli attivisti"
Karaoke per Renzi, l'ex premier canta 'Alice' di De Gregori con dedica al ministro Giuli - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza