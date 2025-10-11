A tifare per Fabio Fognini questa sera, sabato 11 ottobre, a Ballando con le stelle c'è un collega speciale: Flavio Cobolli. L'ex tennista italiano, in coppia con Giada Lini, è stato il primo a esibirsi nella terza puntata del dance show di Rai 1 con una travolgente esibizione di Boogie-woogie.

Alla fine della sua performance la conduttrice Milly Carlucci ha fatto notare a Fabio Fognini la presenza in studio di Cobolli: "Un grande amico è venuto a fare il tifo per te", ha detto. E il tifo di Cobolli non è passato inosservato: il tennista ha mimato un "10" con le mani, applaudendo con entusiasmo il collega.

Ed effettivamente Fognini questa sera ha sorpreso tutti, pubblico e giuria. ricevendo complimenti inaspettati persino da Selvaggia Lucarelli: "Stasera per la prima volta sembravi divertito e rilassato, come se avessi abbandonato quella tensione che avevi nelle puntate precedenti. è stato il tuo miglior ballo, miglior performance". E il risultato dei punti totale parla chiaro: 36.