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Da noi... a ruota libera, torna il talk di Francesca Fialdini: gli ospiti di oggi

L'appuntamento è alle 17.20 su Rai1

Francesca Fialdini - fotogramma/ipa
Francesca Fialdini - fotogramma/ipa
27 settembre 2026 | 07.53
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Francesca Fialdini torna con 'Da noi... a ruota libera' oggi, domenica 27 settembre, alle 17.20 su Rai 1. Attraverso le sue interviste, Fialdini tornerà a raccontare le storie dei protagonisti del mondo dello spettacolo e di persone comuni che hanno avuto il coraggio di cambiare vita, rimettersi in gioco e dare una nuova direzione al proprio percorso, facendo girare la ruota, simbolo di rinascita, trasformazione e coraggio. Come sempre, l’obiettivo del programma sarà quello di far conoscere storie vere, forti, con uno sguardo sempre attento all’attualità, offrendo spunti di riflessione e utilizzando linguaggi e punti di vista sempre diversi.

Gli ospiti di oggi

Tra gli ospiti della prima puntata di questa ottava stagione Milly Carlucci, regina del sabato sera di Rai 1, pronta a raccontare a Francesca Fialdini tutte le novità della nuova edizione di 'Ballando con le stelle', che tornerà su Rai1 dal 3 ottobre, e a mostrare, in esclusiva, le prime immagini delle prove dei nuovi concorrenti.

In studio anche Rita Pavone, cantante e attrice, icona della musica italiana, ha costruito una carriera costellata di grandi successi, affrontando anche diversi ostacoli lungo il cammino, ma avendo sempre al suo fianco il marito Teddy Reno, che questa estate ha festeggiato il traguardo dei 100 anni. Infine, accompagnato dalla mamma Loretta e dal fratello Mattia, Leonardo Bove, sedicenne milanese tra i giovani italiani rimasti gravemente feriti nel rogo di Capodanno a Crans Montana. Dimesso lo scorso luglio dall’ospedale Niguarda, Leonardo racconterà per la prima volta il suo lungo percorso di guarigione, la rinascita dopo mesi di sofferenza e il ritorno alla normalità, segnato anche dal rientro a scuola, avvenuto pochi giorni fa.

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