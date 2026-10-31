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Francesca Michielin: "Con un rene solo si vive benissimo, ho scoperto di essere forte"

La cantante a Verissimo: "Bisogna accettare di essere vulnerabile, è stata una grande lezione"

Francesca Michielin - (Fotogramma)
Francesca Michielin - (Fotogramma)
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31 ottobre 2026 | 16.45
Roberto Grossi
LETTURA: 1 minuti

"Si può vivere benissimo anche con un rene solo". Francesca Michielin, ospite a Verissimo oggi 31 ottobre 2026, nella trasmissione condotta da Silvia Toffanin su Canale 5 racconta com'è cambiata la sua vita dopo l'intervento a cui si è dovuta sottoporre. "Ho avuto un periodo impegnativo. Non ho dovuto affrontare solo un intervento tre anni fa, c'è anche il dopo. Bisogna accettare di essere vulnerabile, è stata una grande lezione. Ho dovuto accettare che la mia vita non è più quella di prima, ma poi si può stare meglio di prima", dice la cantante. "Si può riempire lo spazio dentro di sé, c'è tanto da scoprire. Il mio corpo non è ferito, può essere ancora più forte. Anche con un rene solo la nostra vita può proseguire. Va tutto bene, mi sono sottoposta da poco agli esami ed è bello riscoprirsi forti. Più di quanto pensassi", aggiunge.

Da qualche tempo, l'artista è tornata a vivere a Bassano. "Posso stare vicina alla mia famiglia. Soprattutto, mio marito è di Marostica", località veneta che dista appena 9 km da Bassano del Grappa. "Da 4 anni e mezzo sono insieme a mio marito Davide, ma ci conosciamo dalle scuole superiori, da tanto tempo. Lui era molto bravo nell'atletica leggera, mi ha sempre affascinato molto", dice.

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